La IV Feria de Empleo de Santander supera los 5.000 visitantes y alcanza el récord de 120 empresas

Imagen de la inauguración de la Feria del Empleo 2026 - UC

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de la Feria de Empleo de Santander de la Universidad de Cantabria (UC) y el Ayuntamiento ha reunido este miércoles a más de 5.000 personas y ha logrado "unas cifras récord", con cerca de 120 empresas presentes y "miles de oportunidades de diferente tipo" para quienes se han acercado al recinto ferial.

En la Feria se han ofertado 582 puestos de trabajo y 310 oportunidades de prácticas entre los estudiantes, personas en búsqueda de empleo y empresas que se han congregado en el Palacio de Exposiciones, ha indicado la institución académica en un comunicado.

Así, en este espacio se ha favorecido el contacto directo entre la oferta formativa de la UC, la formación profesional y las necesidades del tejido productivo.

La rectora de la UC, Conchi López, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, han inaugurado la feria, en la que han estado representados sectores muy diversos como salud, ingeniería, automoción, energía, administración, alimentación y tecnologías de la información.

López ha resaltado el número de oportunidades que se han abierto ante los asistentes, lo que para la UC "es muy importante porque entendemos que nuestra función no es solamente ofrecer una educación y una formación de primer nivel, sino también acompañar a nuestros estudiantes en el tránsito hacia la vida laboral".

Y ha subrayado que la Feria ha permitido conocer empresas e instituciones, algunas de ellas "que quizá nunca se habían planteado", y "abrirse a nuevas oportunidades profesionales".

La rectora ha indicado que el encuentro reúne a personas de distintos niveles formativos: estudiantes que inician su trayectoria universitaria, alumnado de Formación Profesional y estudiantes de Secundaria.

"Es una manera de establecer una relación y una colaboración ya directa con las empresas desde etapas muy tempranas y que les acompañen todo el proceso laboral de formación y también luego, en el tránsito a la vida profesional", ha manifestado.

Por su parte, Igual ha puesto en valor la alianza del Consistorio y la Universidad, a la que ha agradecido su implicación en esta iniciativa, que permite a los estudiantes acercarse más al tejido laboral y que los trabajadores puedan tener esa dualidad de estudiar y trabajar. También ha destacado la importancia de que el alumnado de FP pueda conectar directamente con las empresas.

En su opinión, la presencia de empresas de sectores muy diversos, permite una mejor empleabilidad a todas las personas que quieran tener trabajo, principalmente a las que están formándose.

FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD

Además de los expositores de las principales empresas de Cantabria, la programación de la IV Feria de Empleo ha incluido cuatro charlas orientadas a reforzar la empleabilidad, el liderazgo y la preparación para el mercado laboral.

Así, Elena Cifrián y Sergio Solar han inaugurado la jornada con una sesión sobre los 'Grados E: Cursos de Especialización en FP'; mientras que el experto Chema Echevarría ha hablado sobre la 'IA para buscar empleo: De candidato invisible a perfil visible'.

Además, el coronel Julio Arias ha impartido la charla 'El desafío de liderar en entornos complejos'; y Daniel Berasategui, director corporativo de Boluda Corporación y alumno distiguido de la UC, ha disertado sobre 'Liderazgo y toma de decisiones: Nadie nace sabiendo decidir'.

La jornada ha finalizado con el sorteo de dos iPad entre los asistentes. El nombre de los ganadores se dará a conocer próximamente.