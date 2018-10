Javier Urra cree que la violencia de género “va a ir a más” porque no se educa en empatía

Actualizado 27/07/2018 18:31:27 CET

Aboga por la educación porque imponer más penas es "poner esparadrapos cuando nos están bombardeando"

SANTANDER, 26 Jul. (EUROPA OPRESS) -

El psicólogo forense y exdefensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, ha pronosticado este jueves en Santander que la "realidad horrorosa" de la violencia de género en España "va a ir a más", entre otros motivos, por la falta de educación en "empatía" y porque no se educa para afrontar el hecho de que un "75 por ciento" de los jóvenes vivirán rupturas sentimentales.

Así, ha valorado que la realidad de la violencia de género se produce por razones como que se educa "de forma distinta" a niños y a niñas, de tal forma que a la niña se le transmite que "todo" es para lo demás, mientras que a los niños se le transmite "todo para ti". Por este motivo, Urra ha alertado de que España tiene "un gran problema" con este tipo de violencia.

Además de asegurar que le "preocupa muchísimo" la violencia de género entre los adolescentes, Urra ha explicado que la violencia de género es un aspecto que es "estructural" y "se da en todos los países". Aunque al hacer la comparación entre la cifra de mujeres asesinadas "por puro machismo" en España y otros países del Mediterráneo con respecto a los nórdicos, ha aclarado que "no estamos mal" y ha hecho referencia a la llamada "paradoja nórdica".

Urra ha hecho estas afirmaciones durante una rueda de prensa en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, con motivo de su participación en la 'XVII Escuela de Psicología "José Germain"', que en la presente edición aborda los problemas psicológicos en la infancia.

Al mismo tiempo, ha defendido que hay que "feminizar" la sociedad en el sentido de que hay que "hacerla más sensible" porque "sigue habiendo muy pocos enfermeros, sigue habiendo muy pocos hombres en la educación de cero a seis años, sigue habiendo muy pocos hombres que cuidan a ese abuelo o abuela que tiene demencia".

"Es por ahí por donde tenemos que empezar a girar. La revolución de la mujer ya está hecha, queda mucho por hacer en igualdad, pero la han iniciado", ha reivindicado Urra, que también ha sido preguntado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 sin unanimidad por la abstención de Podemos y EH Bildu.

Cuestionado sobre si la solución a la violencia de género pasa por la educación más que por la imposición de penas más duras, ha afirmado que estas suponen "poner esparadrapos cuando te están bombardeando".

"LO QUE NO CONSIGA LA EDUCACIÓN, OLVÍDATE"

"Lo que no consiga la educación, olvídate", ha zanjado, para defender que en la educación hay que transmitir que "lo importante no es el 'yo', lo importantes es el 'tú'", al tiempo que se ha preguntado "por qué no respetamos las normas" y que si desaparece el sentimiento de culpabilidad y el pecado "tendrá que entrar más la moral, tendrá que entrar mucho más lo que es la ética". En este punto, ha calificado de "muy grave" para profesores y alumnos el caso del Máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Urra, académico de número de la Academia de Psicología, ha destacado también que el hombre que "veja" a su pareja "no lo hace en la calle" y ha precisado que "un tercio" de los maltratadores se suicida y que no es porque sientan lo que han hecho, sino porque no saben vivir "al cortar los hilos" de la persona a la que han tratado como "un títere", en referencia a la mujer maltratada.

Asimismo, se ha referido a que los niños empiezan a ser víctimas, también mortales, de la violencia de género al igual que lo son las mujeres y ha incidido en que después de que el progenitor asesina a la madre, el menor a quien tiene que querer "teóricamente" es al padre cuando sale de prisión

EN ESPAÑA HAY LEYES "QUE NO HACEMOS CUMPLIR"

El psicólogo forense, que ha expuesto la relación entre violencia de género y consumo de alcohol, ha criticado que haya ayuntamientos como el de Granada "se sientan orgullosos" porque han sacado el botellón fuera de las ciudades cuando existe la prohibición de hacer botellones y del consumo de alcohol para menores de 18 años.

"El problema de España es que sacamos leyes que luego no hacemos cumplir y el consumo está siendo a los 14 años de chicos y de chicas. El año pasado hubo 500 comas etílicos confirmados por hospitales, confirmados", ha lamentado Urra.

En esta rueda de prensa también ha tomado la palabra el presidente de la Academia de Psicología y director del encuentro, Helio Carpintero, que se ha referido al acoso escolar, una problemática que "ocurre siempre en forma de grupo", con un "coro" que "apoya y admira" a quien se quiere ejercer un "liderazgo".

En palabras de Carpintero, hay "muchos centros" que cuando tienen casos de acoso escolar "tratan de silenciarlo" porque tienen "temor" a que pueda causarles una "mala imagen" y ha explicado que el acoso se produce "donde no llega la vigilancia", en referencia a rincones o a los lavabos de los centros educativos

Igualmente, el psicólogo ha defendido que es necesario cambiar la sensibilidad social porque el acoso es "un problema de los derechos" de los niños, una "agresión" que sufre el menor, que se ve "obstaculizado" y "perseguido" por un "grupo que no le deja aprender". Además, ha afirmado que los mayores casos de acoso se dan entre los 12 y 13 años y de forma "menor" en Primaria.

Por su parte, la profesora emérita de Psicopatología Infantil de la UNED Victoria del Barrio ha incidido en la necesidad de prevenir desde la familia los problemas de la infancia porque la prevención "precoz" es "más eficaz" en esta etapa en la que el menor es "más receptivo".

Asimismo, ha afirmado que "preocupa" la exposición de los menores a las nuevas tecnologías porque cuando estos están ante una pantalla, la estructura de la estimulación es "más plana y eléctrica" y no tiene las mismas características que "la estimulación del mundo natural".