Jordi Sevilla lamenta que el ascensor social "se ha roto": "La pobreza también se hereda"

Ve necesario un pacto PP-PSOE en torno a la política de vivienda porque, sin él, las medidas se quedarán en "anuncios"



SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla considera que el ascensor social en España "se ha roto" y que el futuro de los jóvenes "cada vez depende más de la familia en la que nacen".

"La pobreza también se hereda, no solo la riqueza". "Si tus padres te apoyan te podrás comprar un piso, y si no te apoyan, no", ha ejemplificado, añadiendo que "cuando uno nace en un familia pobre, la posibilidad de ser pobre incrementa muchísimo".

Algo que le "indigna" porque "no forma parte de una sociedad democrática". "Es un fracaso social", ha sentenciado Sevilla durante su participación este miércoles en el Foro Económico del Diario Montañés celebrado en Santander, donde ha ofrecido una ponencia en la que ha enumerado los motivos para ver la botella "medio llena" o "medio vacía" en lo que se refiere a la economía española.

Pese a las premisas negativas que ha citado, ha opinado que todavía "podemos llenar la botella". No obstante, el que fue ministro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido que para eso se necesita diálogo, acuerdos y dejar la senda de "polarización, crispación y enfrentamiento" que predomina en la política actual, porque "si seguimos en este camino, perdemos todos".

En este sentido, ha asegurado que los grandes problemas de España no se solucionan con un partido u otro en el Gobierno, sino con pactos "de país". Por ejemplo, ha opinado que la política de vivienda "no se puede resolver con un decreto ley del Gobierno central", un documento que entiende necesario siempre que esté pactado con más partidos y con las comunidades autónomas. "Si no hay un pacto PP-PSOE en torno a la política de vivienda, seguirán siendo anuncios", ha zanjado el exministro.

Y ha aclarado que llegar a acuerdos no es cuestión de "buenismo", sino de "pragmatismo", porque si no, los problemas "no se resuelven". "Hacer de la necesidad virtud no es un proyecto de país y derogar el sanchismo no es un proyecto de país", ha reprochado a los partidos.

Además, el economista y político entiende que el problema de la vivienda es algo en lo que "todos estamos de acuerdo", por lo que ha apelado al diálogo para elaborar una ley que permita un procedimiento excepcional para acelerar el plazo de construcción de viviendas que puedan ponerse a disposición de forma ágil.

Lo mismo cree que ocurre con el plan de consolidación fiscal: "podrás salir del paso, pero no harás una cosa seria si no llegas a un acuerdo" sobre cómo actuar para reducir la deuda.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Al hilo, Sevilla se ha referido a la negociación del modelo de financiación económica, que lleva "bloqueado diez años" y que entiende que "debería ser una preocupación bastante más permanente que la de sacarla cuando no tienen otra cosa que hacer y meterla en el cajón".

Sin embargo, reconoce que el diálogo entre grupos "se ha roto" cuando se ha pasado a los insultos y a "sacar a las familias" en los debates. "Se considera mucho más rentable el insulto que el arremangarse y empezar a hacer coas", ha lamentado, asegurando que le "cabrea" ver las sesiones actuales de control parlamentario.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA "A PELO"

Otro de los retos a los que ha aludido es la transición ecológica, que ve "imprescindible" pero lamenta que "la estamos queriendo hacer a pelo", sin compensarse las exigencias a los afectados.

Como ejemplo ha citado a las protestas del campo, que cree que se quejan de un problema cierto pero le dan "una respuesta equivocada" como es "frenar la lucha contra el cambio climático", cuando "lo que hay que hacer es aliviar las consecuencias".

Respecto a la coyuntura económica de España, cree que está yendo "razonablemente bien" respecto a la UE -que vive una época de "desacdeleración- y que las perspectivas "no están para hundirse", aunque "tampoco vamos como una moto".

Así, el país crece "un poco más que la media de la Unión Europea" pero no alcanza la renta per capita del continente, a lo que se suma la necesidad de hacer una reforma fiscal integral porque, pese a que la presión impositiva es similar a la media de Europa, España recauda menos y se habla de "en torno al 20% de economía sumergida", ha expuesto Sevilla.