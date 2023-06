José Luis Gómez recibe el premio La Barraca en un momento en que siente "gratitud por la vida vivida"

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor y director teatral José Luis Gómez (Huelva, 1949) ha recibido este jueves en Santander el premio La Barraca que concede la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en un momento de su existencia en el que prevalece "la gratitud" ante la vida "transcurrida y transcurriendo".

Gratitud "por la vida vivida, por el curso momentáneo de la vida, por todo cuanto he recibido, en mi opinión en demasía", ha señalado el académico de la Real Academia Española (RAE) en su breve discurso después de recibir este premio que otorga anualmente UIMP para distinguir a personalidades destacadas de las artes escénicas de manos de su rector, Carlos Andradas, y tras la laudatio del catedrático de Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Huerta.

Un sentimiento de gratitud "extraordinario", ha dicho Gómez, solo comparable a otro que ha tenido la "fortuna" de poder experimentar como ha sido, "casi da miedo decirlo, la experiencia de lo sagrado".

"He tenido la indecible suerte de vivir eso. Seguro que no lo merezco pero lo he vivido y la huella es muy grande". Una huella que no es solo de alegría sino "muy paradójica", porque es "la alegría profunda que puede producir la congoja profunda". "De eso San Juan de la Cruz sabía mucho", ha apostillado.

Esa congoja profunda que paradójicamente conlleva una "extraordinaria, inconcebible exaltación y contento, me ha sido dada. Y eso es un motivo más para manifestar una gratitud ante el mero hecho de vivir muy profunda", ha concluido entre los aplausos de los asistentes.

Por su parte, Huerta ha destacado que para el fundador del Teatro de La Abadía, el teatro es "el último reducto que le queda al lenguaje", que es "el principal activo que tiene nuestro país".

En su laudatio --que no es la primera que dedica a Gómez y en la que ha realizado un paralelismo entre La Barraca de García Lorca y el premiado--, el profesor ha destacado que el actor y director ha recibido los premios más distinguidos e importantes, pero el de La Barraca, "acaso el más modesto de todos" es "uno de los más acordes" con su personalidad, la de "un andaluz hijo de la tierra, tan claro y tan rico de aventura; la de un intelectual comprometido con nuestra mejor historia; la de un hombre de teatro preocupado porque la palabra siga transmitiéndonos, desde los escenarios, el saber de los siglos y el sabor de la belleza".

Mientras, el rector ha destacado el valor simbólico "muy especial" del premio cuando se cumple el 90º aniversario de que La Barraca actuara en los primeros Cursos de Verano de Santander y el hecho de entregarlo a una persona "indiscutible". "La sorpresa es que todavía no hubiera recibido el premio y hoy queremos hacer justicia", ha señalado.

La UIMP le ha concedido esta distinción con la que reconoce "la amplia y exitosa trayectoria artística del galardonado; sus talentosas aportaciones a las artes escénicas como actor, director y productor, tanto en teatro como en televisión y cine; así como su magisterio que ha creado escuela y la excepcional resonancia internacional de su obra".

José Luis Gómez es actor, director teatral, académico de número de RAE y fundador del Teatro de La Abadía. Tras formarse durante varios años en Polonia, Estados Unidos, Francia y sobre todo en Alemania, regresó en 1971 a España. Sus primeros proyectos como director, actor y productor fueron 'Informe para una academia', de Franz Kafka; 'Gaspar', de Peter Handke, y 'La resistible ascensión de Arturo Ui', de Bertolt Brecht.

El premio La Barraca se concede desde 2008 y lo han recibido artistas como Lola Herrera, Josep María Pou, Blanca Portillo, Rafael Álvarez 'El Brujo', Mario Gas o Albert Boadella, entre otros.