La Junta de Personal Docente exige medios para que no vuelva a haber "caos" en adjudicaciones de plazas

Pedirán una reunión con Revilla para trasladarle las necesidades de personal y medios

SANTANDER, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente ha exigido que "se depuren responsabilidades" tras el "caos" organizativo de la Consejería de Educación con la asignación de plazas de profesores interinos y que se pongan los medios humanos y técnicos necesarios para que no vuelva a producirse en las futuras adjudicaciones.

La Junta pedirá una reunión al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para transmitirle el malestar del profesorado e informarle de las necesidades de personal y medios, que asegura que se han intentado solucionar "con parches" por parte de la Consejería que dirige la también regionalista Marina Lombó.

Además, el profesorado se concentrará esta tarde frente a la sede de la Consejería, a las 18.00 horas, para manifestar su rechazo a la política de este departamento y pedir soluciones "inmediatas" para que no se vuelva a producir una chapuza "de tal calado" como la que se ha dado al inicio de este curso, cuando a pocas horas de incorporarse y a un día del comienzo del curso en Infantil y Primaria unos 500 interinos no conocían aún sus centros de destino.

Las portavoces de los sindicatos que forman la Junta y que han convocado la protesta, STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT y CSIF, han ofrecido este jueves una rueda de prensa para denunciar la situación "caótica" que han vivido docentes y familias por la "ausencia de planificación" de la Consejería, que por su parte ha achacado el retraso a un problema informático de la plataforma que gestiona la asignación de plazas.

En este sentido, los sindicatos han lamentado que no se exija profesionalidad a la empresa externa que gestiona la plataforma a pesar de que se le paga "mucho dinero". Además, lo que les preocupa es "que no vuelva a ocurrir" en futuras adjudicaciones, como la que está pendiente de publicarse el 14 de septiembre, algo que no descartan porque "no han visto ningún tipo de autocrítica por parte del departamento que encabeza Lombó.

Los docentes se han incorporado este viernes a las aulas una vez que la Consejería publicó ayer por la tarde la adjudicación correcta de las plazas -aunque inicialmente se desconocía si tendría que posponerse la incorporación a mañana-, señalando que las que eran objeto de conflicto afectaban a "algo menos del seis por ciento" del total de la plantilla en la red pública, compuesta por cerca de 8.500 docentes.

Sin embargo, las organizaciones sindicales han sostenido que el conflicto repercute en "toda la sociedad cántabra" y en la conciliación, de profesores y familias, pues afecta "a más de 60.000 estudiantes" y a "más de 8.000 docentes".

Al margen de la Junta de Personal, UGT y CCOO reclaman el cese del director general de Personal Docente ya que consideran que "se está faltando el respeto de una manera increíble a los docentes". Una petición a la que no se han sumado el resto de sindicatos, que insisten en tener la reunión con Revilla y que sea él quien tome las medidas oportunas para dar una solución si los dirigentes de Educación no tienen capacidad para gestionar.

En la rueda de prensa han estado la presidenta de la Junta de Personal, Belén González, de STEC; Rus Trueba, de ANPE; Marta Trujillano, de TU; Marta Alpiste, de UGT; Conchi Sánchez, de CCOO; y Henar Arguiñarena, de CSIF.