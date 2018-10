La Junta de Personal Docente mantiene la huelga del jueves

Actualizado 19/09/2018 17:21:18 CET

Los sindicatos no se pronunciarán sobre la propuesta de Educación hasta tenerla por escrito

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CCOO y UGT) mantiene la convocatoria de huelga en la Enseñanza de Infantil y Primaria prevista para el próximo jueves 20 en defensa del anterior calendario escolar y ha llamado al colectivo docente a secundarla porque es "necesaria", después de la reunión que ha mantenido hoy con representantes de la Consejería, entre los que no se encontraba su titular, Francisco Fernández Mañanes.

En el encuentro, Educación ha trasladado verbalmente una propuesta que la Junta no valorará hasta que no haberla recibido por escrito y estudiado "detalladamente".

Así lo ha indicado a Europa Press el representante del STEC, José Ramón Merino, quien ha insistido en que la Junta de Personal Docente no se pronunciará hasta no tener la propuesta, si bien a título personal ha considerado que "son las palabras de Zuloaga puestas con adornos jurídicos, es decir, la jornada reducida no es posible este año, sí el curso que viene", en referencia a lo ya adelantado por el delegado del Gobierno respecto al cumplimiento del real decreto 'de los recortes'.

Por eso, la Junta ha hecho un llamamiento a los maestros de Infantil y Primaria a que secunden la huelga del jueves así como la manifestación convocada a las 18.00 horas en defensa del anterior calendario escolar, con jornadas reducidas en todo junio y septiembre.

Y es que tras la reunión con la Consejería "no ha cambiado nada; estamos en la misma situación que antes", ha asegurado Merino.

El representante sindical también ha calificado de "lamentable" la "tardanza" del consejero en contestar a la propuesta que, hace justo una semana, realizó la Junta de Personal Docente respecto al calendario, así como el hecho de que Fernández Mañanes "ni siquiera se ha presentado" en la reunión de hoy, lo que desde los sindicatos consideran "un desprecio más al profesorado".

Igualmente Merino ha denunciado los servicios mínimos "impuestos", similares a los de la huelga del día 7, que califica de "abusivos" porque nuevamente contemplan la presencia de profesorado más allá del equipo directivo en los centros de más de 300 alumnos, "algo que no se había visto en la Educación de Cantabria" hasta el inicio de este curso.

Y ha tachado de "absolutamente impresentable" que los sindicatos hayan recibido el correo electrónico convocado a la reunión preceptiva para los servicios mínimos a las 23.13 horas de ayer, cuando la citada reunión era a las 9.40 horas de hoy. "Diez horas de plazo; absolutamente impresentable", ha enfatizado.

La Junta también ha censurado que la Consejería haya presentado la propuesta de negociación para el curso que viene de manera verbal y no por escrito, aunque, a petición sindical, se ha comprometido a hacerlo. "Nosotros no tardaremos una semana en responder", ha asegurado Merino.

Ante todos estos hechos, la Junta mantiene "en todos sus términos" y "como una necesidad" la huelga del jueves. Según los sindicatos, ellos son los "primeros" interesados en acabar con el conflicto pero "el consejero no ayuda".