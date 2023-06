La lluvia obliga a suspender la segunda jornada del festival 'Música en Grande' en Torrelavega

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La intensa lluvia caída en Cantabria en las últimas horas ha obligado a suspender por motivos técnicos la segunda jornada del festival 'Música en Grande' que se celebra en el estadio de El Malecón de Torrelavega, donde este jueves estaban previstos los conciertos de Pablo Alborán, Malú y Leo Rizzi.

La organización ha informado en un comunicado que procederá a la devolución íntegra del precio de las entradas de día a través de los respectivos canales oficiales de venta a todos los espectadores que lo soliciten.

De esta forma, aquellos que las hayan comprado en los canales online oficiales, recibirán el reembolso del importe automáticamente en su cuenta bancaria.

También ha lamentado las posibles molestias provocadas al público, al que ha trasladado sus "más sinceras" disculpas por la decisión que se ha visto obligada a tomar, ya que el temporal de lluvias impide la celebración del evento con unas "mínimas condiciones técnicas y de seguridad" para asistentes, artistas y trabajadores.

Por último, ha indicado que todo el equipo de 'Música en Grande 2023' trabaja para poner solución a las consecuencias provocadas por el efecto de la lluvia sobre el recinto ubicado en El Malecón para que el resto del festival se desarrolle con normalidad y se celebren "en las mejores condiciones" los conciertos de Melendi, Taburete, Alba Reche, Suede, Lori Meyers, Natalia Lacunza, Shinova, Arde Bogotá y We Are Not Dj's, previstos para el viernes y el sábado.