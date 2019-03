Mañanes dice que "no hay nada que hacer" para recuperar las subvenciones al Racing

Publicado 11/03/2019 18:16:01 CET

Niega que desde el Gobierno o su Consejería se esté obstaculizando el proceso judicial abierto sobre este tema

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, ha afirmado que, "en el plano administrativo", "no hay nada que hacer" para recuperar las subvenciones concedidas al Racing de Santander los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011 (en 2010 no se otorgó cantidad alguna al club por no estar al corriente de las obligaciones fiscales) porque son hechos "prescritos".

Así lo ha afirmado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero al ser interpelado por el diputado del grupo mixto Alberto Bolado sobre los criterios del Gobierno regional para no incoar nuevo expediente de revocación de la subvención concedida al club verdiblanco.

Bolado ha señalado que en repetidas ocasiones el Tribunal de Cuentas ha señalado que el Racing no devolvió dichas cantidades pese a no haber cumplido el objetivo por el que se concedieron y ha advertido al Gobierno que "la ley le obliga" a tratar de recuperar cantidades concedidas que no han atendido el fin para el que se otorgaron.

En este punto, Fernández Mañanes ha aclarado que "nunca" ha habido un expediente de revocación de estas subvenciones al Racing, sino uno para revocar el convenio de colaboración suscrito en enero 2006 (bajo el primer Gobierno PRC-PSOE) entre el Gobierno de Cantabria y el club para la promoción deportiva, que establecía una subvención directa de dos millones de euros anuales entre los años 2006 y 2016.

En este sentido, el consejero ha aclarado que la última subvención concedida fue en 2011, hace ocho años.

Y ha explicado que, a finales de la pasada legislatura, bajo el Gobierno del PP se decidió revocar dicho convenio, algo que quedo sin resolver.

Ya en 2016, el actual Ejecutivo declaró la caducidad de ese expediente de revocación y ha señalado que no se volvió a incoar otro porque el convenio caducaba ese mismo año y se consideró que "no tenía sentido" hacerlo de nuevo.

Frente a las críticas de Bolado a la actuación del Gobierno, Fernández Mañanes, que no era consejero en este inicio de leislatura, ha asegurado que desde el Ejecutivo sí se ha "salvaguardado" el patrimonio de la comunidad al haber aceptado la reestructuración de dos millones de deuda que mantiene el club cántabro con el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), por la que se da diez años de plazo para devolver esta cantidad.

EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Durante este punto del orden del día ha salido a relucir el procedimiento judicial que hay abierto sobre las subvenciones del Racing, en el que está, entre los investigados, el exconsejero de Cultura, Francisco Javier López Marcano (PRC).

Recientemente, se ha conocido que en un auto del 15 de febrero, la Audiencia Provincial de Cantabria desestimó los recursos de apelación del Gobierno regional y del ex consejero Javier López Marcano contra la prórroga de la instrucción judicial de la pieza sobre las subvenciones del Racing que solicitó la Fiscalía y concedió el Juzgado de Instrucción número de 3 de Santander.

En dicho auto, la Sección Tercera de la Audiencia confirma el auto del Juzgado de Instrucción número 3 que en noviembre de 2017, a petición de la Fiscalía, declaró de complejidad la causa prolongando así su plazo de instrucción, a lo que se oponían las defensas.

Para Bolado, este recurso del Gobierno --desestimado-- "negaba tiempo" para la instrucción de la pieza, algo que, a su juicio, solo hace quien "coopera con los delincuentes" y pretende "torpedear" a la Justicia.

Frente a estas palabras, Fernández Mañanes ha subrayado la disposición del Gobierno de Cantabria y, concretamente, de su Consejería para colaborar "plenamente" con los órganos de control y fiscalización y con la Justicia. Ha afirmado que "en ningún caso" su departamento ha puesto "el más mínimo obstáculo" al conocimiento de los hechos.

Este procedimiento judicial es una pieza separada del llamado caso Racing, en la que figuran como investigados (antes imputados) el secretario general del PRC en Torrelavega y exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Javier López Marcano; y tres exdirectores generales de Deportes del Gobierno de Cantabria: Fernando Castro y Ramón Cuesta --nombrados por López Marcano-- y Javier Soler --que ejerció el cargo con el Gobierno del PP en la anterior legislatura a propuesta de Miguel Ángel Serna--.

La instrucción judicial de esta pieza sobre las subvenciones que el Gobierno de Cantabria concedió al Racing de Santander entre 2006 y 2011, por importe de dos millones de euros anuales, llevaba un año parada a la espera de que la Audiencia resolviese los recursos de apelación que, con este auto, ahora ha desestimado.

Los recurrentes, las defensas del Gobierno y López Marcano, alegaban en sus recursos que la declaración de complejidad de la causa fue declarada "extemporáneamente" por haberse hecho una vez transcurrido los seis meses desde la incoación de diligencias previas, pero la sala apunta que la Fiscalía lo solicitó el "último día de dicho plazo" por lo que el motivo alegado "no puede prosperar".

Tras las elecciones de 2015, López Marcano dimitió como diputado del Grupo Regionalista en el Parlamento regional para facilitar la investidura de Miguel Ángel Revilla como presidente, después de que Podemos pusiera como condición para abstenerse que PRC y PSOE dejaran fuera de las instituciones a sus "imputados por corrupción".

En enero de 2017, la Audiencia ordenó archivar el caso Racing al no apreciar irregularidades en las operaciones financieras en las que participaron las empresas públicas CEP Cantabria y Cantur, que circunscribió al mandato dado por el Gobierno de Cantabria para sanear el club.

A la vez que archivaba el caso Racing (enero 2017), la Audiencia decidió mantener la investigación sobre el destino de las subvenciones al apreciar indicios delictivos de prevaricación, malversación o fraude de subvenciones, la cual es la única que sigue abierta.