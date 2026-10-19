El MAPA transferirá "en estos días" a Cantabria 15,9 millones para los anticipos de las ayudas de la PAC

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, en la Feria de San Lucas de Hoznayo (Entrambasaguas) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Casares lo avanza durante su asistencia a la Feria de San Lucas, en Hoznayo

HOZNAYO (ENTRAMBASAGUAS), 19 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) transferirá "en estos días" a Cantabria 15,9 millones de euros para el pago de los anticipos de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) a los ganaderos y agricultores de la comunidad autónoma.

Así lo ha avanzado este lunes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, durante su asistencia a la Feria de San Lucas en Hoznayo (Entrambasaguas).

Casares ha afirmado que estos anticipos llegan "en un momento muy importante" ante las "dificultades" que atraviesa el sector por el incremento de los precios de los fertilizantes, debido a la crisis de los mercados internacionales por el conflicto en Oriente Medio.

El objetivo es, según ha indicado, aportar liquidez antes del inicio de la campaña agrícola a todos nuestros ganaderos y agricultores.

Además, ha explicado que esta ayuda, este año además tiene una novedad, y es que se incrementa el anticipo hasta el 75% precisamente para reforzar esa solvencia.

En el conjunto del país, el adelanto alcanza los 2.691 millones de euros con lo que se dota de mayor liquidez a las explotaciones agrarias y ganaderas para tratar de paliar los efectos de la crisis de los mercados y que ha derivado en un incremento en los precios de los fertilizantes, para lo que el Ministerio también ha dado ayudas directas.

En este sentido, el delegado ha recordado que, en la región, a principios de septiembre casi 200 agricultores y ganaderos recibieron 165.000 euros en ayudas directas para facilitar la compra de fertilizantes.

En el caso de los adelantos de la PAC, Casares ha explicado que el Ministerio transfiere el anticipo de hasta el 75% de las ayudas solicitadas a la comunidad autónoma cuyos organismos se encargan posteriormente de hacer el abono.

"Cantabria, junto a otras 13 comunidades autónomas, participa en el sistema de prefinanciación de los fondos de la PAC, coordinado por el FEGA, y ha comunicado al Ministerio que sus estimaciones de pago anticipado ascienden a 15,9 millones, cantidad que le será transferida en estos días", ha remarcado el representante del Estado.

Las 14 comunidades que toman parte en el sistema de prefinanciación de la PAC han comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estimaciones de pagos anticipados por 2.691 millones de euros, de los que se prevé que en la segunda quincena de octubre se podrán pagar en torno a 1.700 millones de euros.

Tras estos pagos anticipados, el plazo ordinario de pagos de las ayudas directas comenzará el 1 de diciembre, fecha a partir de la cual las comunidades autónomas podrán pagar hasta el 90 % del importe.

El pago completo de la ayuda se autorizará una vez calculados los importes unitarios definitivos de las ayudas directas, en el mes de mayo.

Este plazo ordinario finalizará el 30 de junio de 2027 aunque se podrán realizar pagos residuales hasta el 15 de octubre, fecha en la que finaliza el ejercicio del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) y en la que se habrán abonado los 4.897 millones de euros en concepto de ayudas directas al sector