Marcano dice que el Gobierno ha dicho la verdad con Sidenor y no hace "brindis al sol"

SANTANDER, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, el regionalista Javier López Marcano, ha reafirmado este jueves el anuncio del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, del compromiso del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, de mantener la planta de Reinosa y los 118 empleos fijos, además de nuevas inversiones. "Transmito verdad", ha declarado el consejero, subrayando que "nosotros no brindamos al sol y no son palabras carentes de sentido".

Así lo ha asegurado el consejero a preguntas de la prensa después de que el Partido Popular afirmara este miércoles que ni el comité de empresa de Sidenor, ni los ciudadanos ni el propio PP, "se creen las promesas" de Revilla al respecto.

Marcano ha vuelto a recordar que los contactos del Gobierno con el comité de empresa y los trabajadores "existen hace tiempo" y los próximos encuentros están fijados "parcialmente" y "calendarizados", subrayando que "no jugamos a hablar por hablar en el compromiso político; tenemos otra concepción de eso".

En este sentido, ha defendido la actuación "con rigor y sereidad" del Gobierno, "máxime cuando está en juego" el futuro de una empresa y sus trabajadores en una zona "sensible" (Campoo) la de como figura en la hoja de ruta de la reindustrialización sostenible de Cantabria.

Marcano ha afirmado que cuando ha transmitido lo que Jainaga le había dicho a Revilla, "transmito verdad porque son palabras del presidente, de que el futuro de Sidenor está garantizado, que no va a desaparecer la planta de laminado y que la planta de laminado Azkoita no va a anular la de Reinosa, ni mucho menos. Y no solo eso, sino que garantiza que Sidenor va a realizar inversiones importantes en Reinosa y va a mantener los 120 puestos de trabajo".

El titular de Industria ha subrayado que si él ha hecho consideraciones al respecto es porque Revilla y Jainaga "han mantenido esa conversión".

Además, ha indicado que, al mismo tiempo, el Gobierno está haciendo "esfuerzos porque Mecánica Brañosera sea un proyecto exitoso", y contribuyendo "de manera decisiva a que una parte histórica de Sidenor, como es Forgings and Castings tenga un PPA". "Y unas veces nos toca desde Industria, otras desde Empleo y otras desde Economía, pero siempre de manera colegiada", ha asegurado a preguntas de los medios en la rueda de prensa de presentación del sello de Correos sobre el Año Jubilar Lebaniego.