Marky Ramone, Koma y Guadalupe Plata protagonizan los conciertos del fin de semana en Escenario Santander

SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Marky Ramone, quien fuera durante 15 años batería de Los Ramones, llega este viernes 26 a Escenario Santander con su banda Blitzkrieg en mitad de una intensa gira que comenzó el 6 de abril en Málaga y con la que recorrerá las principales ciudades del país hasta el 10 de mayo con conciertos prácticamente a diario.

Marky Ramone (cuyo verdadero nombre es Marc Steven Bell) inició su carrera musical en The Voidoids y pasó por los grupos Dust, Wayne County And The Electric Chairs y Estus antes de enrolarse en los Ramones en 1978.

Pioneros del punk-rock y auténticos iconos con sus largas melenas, vaqueros ajustados y cazadoras de cuero, Los Ramones marcaron un estilo que Marky Ramone mantiene, al igual que su frenético arte ante la batería.

Así lo demostrará este viernes, a las 21.30 horas, cuando aparezca en Escenario Santander para interpretar algunas de las canciones míticas de Los Ramones. Con él estarán el vocalista vasco Iñaki Urbizu, y los argentinos Marcelo Gallo y Martín Sausan a la guitarra y el bajo.

Son los integrantes de Blitzkrieg, banda que desde hace 15 años acompaña a Marky en sus conciertos por todo el mundo interpretando temas de Los Ramones, composiciones propias y versiones de otras bandas de punk rock.

Por su parte, el sábado, a las 21.00 horas, Koma presentará las once nuevas canciones de su disco 'Una ligera mejoría antes de la muerte', junto a otros éxitos ante el público de Escenario Santander tras casi seis años de silencio.

Brígido Duque (voz y guitarra), Natxo Zabala (guitarra), Juan Carlos Aizpún (batería) y Rafael Redín (bajo eléctrico) son los cuatro componentes originales de Koma; los mismos que suben ahora al escenario para presentar su nuevo álbum.

La banda, que nació hace 29 años, publicó ocho discos hasta su disolución en 2012. En 2018 sacó un recopilatorio y ahora este nuevo trabajo, autoeditado y autoproducido por Brigi Duque en su estudio, presenta un nuevo repertorio que incluye temas más metaleros, otros más rockeros y también algunos melódicos.

La sala abrirá sus puertas una hora antes de que comience a sonar el metal alternativo de esta banda procedente de Pamplona que inició su gira hace un par de semanas en Vitoria.

Escenario Santander despide la semana de conciertos el domingo en sesión vermut con la actuación de Guadalupe Plata. Pedro de Dios y Carlos Jimena llegan a la ciudad después de haber actuado un día antes en 'Gijón Sound Festival' y para repetir concierto ese mismo domingo por la noche en Miranda de Ebro y el lunes en Madrid. Una intensa gira para presentar su último trabajo que, como todos los anteriores, carece de título.

Desde que en 2007 sacasen al mercado su primer disco, suman ya seis álbumes con los que, desde su Úbeda natal, han recorrido escenarios de todo el mundo y han logrado un premio Ojo Crítico y varios galardones de la música independiente, entre ellos el premio Impala.

Guadalupe Plata ha cautivado al propio Iggy Pop, quien ha alabado varias veces sus composiciones desde su programa en Radio 6 de la BBC. Un trabajo basado, según ellos mismos afirman, en "blues crepitante, psychobilly lisérgico y surf de ciencia ficción".

Este domingo, 28 de abril, Escenario Santander abrirá sus puertas a las 12.00 horas y el concierto comenzará a las 13.00 horas.