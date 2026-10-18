Más de de 1.000 animales participan en la Feria Ganadera de Campoo de Enmedio

La consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos, asiste a la Feria Ganadera de Campoo de Enmedio en Requejo. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos, ha asistido este domingo a la trigésimo séptima edición de la Feria Ganadera de Campoo de Enmedio en Requejo, una cita que ha reunido a más de 1.000 animales.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que este evento se ha celebrado de forma paralela a la V Feria Agroalimentaria y de Artesanía de Cantabria.

La consejera ha agradecido al Ayuntamiento de Campoo de Enmedio, a los participantes y a los organizadores su compromiso por "mantener viva una feria que constituye un referente para la ganadería de la comarca y para el conjunto de Cantabria".

Además, ha destacado la capacidad de adaptación demostrada por el sector ante la situación sanitaria derivada de la dermatosis nodular contagiosa, que ha impedido, en esta edición, la presencia de ganado vacuno como medida de prevención y protección de la cabaña ganadera.

A pesar de esta circunstancia, la feria ha mantenido su carácter tradicional con la participación de más de 1.000 animales, principalmente caballar y ovino, de 52 ganaderías, la mayor parte de ellas de la comarca de Campoo, y un amplio programa de actividades dirigidas a todos los públicos, además de la presencia de productores agroalimentarios y artesanos de distintos puntos de Cantabria.

Susinos ha recorrido los expositores instalados en el recinto ferial y ha conversado con ganaderos, artesanos y productores para conocer las principales necesidades del sector.

La jornada ha contado con la participación de diferentes especies ganaderas y con un amplio programa de actividades tradicionales, entre ellas el reparto popular de torreznos y chorizo a la sidra, la entrega de zumbas y cabezadas y la actuación de los piteros.

La titular de Desarrollo Rural ha subrayado también el papel que desempeñan estos eventos en la promoción de los productos locales y en la dinamización económica y social de las zonas rurales, contribuyendo a poner en valor el trabajo de ganaderos, productores y artesanos de Cantabria.

Durante su visita, la consejera ha estado acompañada, entre otras autoridades, por el alcalde de Campoo de Enmedio, Pedro Manuel Martínez, varios concejales y el presidente de la junta vecinal de Requejo y segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio, Moisés Balbás, así como alcaldes de municipios vecinos, entre ellos, el presidente de la Red Cántabra de Desarrollo Rural y alcalde de Valdeolea, Fernando Franco.