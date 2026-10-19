Más de 14.000 personas se preinscriben en la nueva campaña 'Santander Vale+' del comercio

Presentación de la campaña Vale + - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14.379 personas y 372 comercios --pero con la previsión de superar esa cifra de establecimientos-- se han preinscrito en la nueva campaña 'Santander Vale + Comercio', según ha informado este lunes el concejal del área, Álvaro Lavín.

Tras cotejar desde el Ayuntamiento que las personas preinscritas están empadronadas en la ciudad y cumplen los requisitos de participación, el edil ha señalado que se procederá al envío de un correo electrónico con su número de participación para el sorteo de los vales.

Tal y como ha detallado, el sorteo se realizará ante notario este miércoles 21 las 9.00 horas en la Cámara de Comercio de Cantabria y se comunicará a los 4.600 ganadores, además de colgarse en la web el listado de números premiados.

Los agraciados con los vales recibirán por SMS y por correo electrónico un aviso anunciándoles que están a su disposición los 10 vales de 10 euros cada uno para consumir en la campaña, y que podrán obtenerlos en su espacio de cliente de la web www.santandervalemas.com de forma que podrán utilizarlos en los establecimientos adheridos desde las 12.00 horas del jueves 22, durante 10 días, y terminará el domingo 22 de noviembre.

Nuevamente, el programa estará gestionado en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria que se encargará de reintegrar a los establecimientos participantes los vales canjeados cada 15 días.

Se trata de la séptima edición de esta campaña que tiene una inversión municipal de medio millón de euros y un total de 46.000 vales y con la que se espera generar un impacto de 1,5 millones.

La regla de canje para cada vale será de 10 euros por cada 25 euros de precio de venta, de forma que el ciudadano que canjee el vale solo tendrá que pagar 15 euros más su vale, lo que supondrá un descuento del 40 por ciento en su compra. Para más información, www.santandervalemas.com