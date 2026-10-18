Más de 40 niños de la Asociación Apapachando visitan el Parque de Cabárceno

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SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 niños de la Asociación Apapachando han visitado este domingo el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, acompañados de sus padres, en una jornada organizada para que puedan disfrutar del espacio y conocer de cerca algunas de las especies animales que alberga.

La iniciativa ha permitido a los menores y sus familias compartir una jornada diferente, ya que la visita a la instalación, gestionada por Cantur, ha sido organizada específicamente para el grupo, que ha recorrido todo el parque disfrutando de una experiencia adaptada a sus participantes.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha apuntado que la Asociación Apapachando agrupa a las familias de Cantabria con niños con enfermedades raras o sin diagnóstico, con el objetivo de ofrecerse apoyo mutuo en el día a día, facilitar el acceso a ayuda profesional, y promover iniciativas solidarias como marchas, venta de productos y organización de talleres formativos.