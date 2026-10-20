Más de 70 mujeres participan en el desfile y la gala contra el cáncer de mama en Santander

Desfile de la Gala contra el Cáncer de Mama - ASOCIACIÓN DE CREADORES DE CANTABRIA

SANTANDER, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de setenta mujeres participaron en la gala contra el cáncer de mama 2026, que se celebró en Santander el lunes 19 de octubre, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la lucha contra esta enfermedad.

Madres, hijas, hermanas y abuelas protagonizaron el desfile de la Asociación de Creadores de Cantabria para mostrar los diseños de la cántabra Paula Alegría y concienciar sobre la importancia de la prevención y la detección precoz, informan los organizadores.

La efeméride se desarrolló bajo el lema 'Cada historia es única, cada experiencia importa', y este fue el hilo conductor de la cita, cuyo espectáculo inaugural corrió a cargo de la bailarina y coreógrafa Monty Lima, acompañada por su madre, Greta Lima, y su hija, Greta Vallejo, y en el que contó con la colaboración de la ilustradora y diseñadora gráfica Aída Gómez.

En el acto, presentado por las periodistas África Fernández y Leticia Mena, intervinieron los responsables de la Unidad de Mama de Hospital Valdecilla, Hernán de Piero y Sandra Arias, junto a la presidenta del Colegio de Enfermeras, María Luz Fernández, la directora de la Fundación Enfermería Cantabria, Raquel Menezo, y la matrona María Paz Zulueta.

El director de la gala, José Luis Callejo, destacó que fue "inspiradora y motivadora de mujeres para mujeres", y a la misma asistieron más de 200 personas, entre ellas el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; la directora general de Salud Pública, Isabel de Frutos; la directora de Cuidados, Patricia Corro; la concejala de Salud de Santander, Zulema Gancedo; o el presidente del Colegio de Farmacéuticos, José Daniel Carballeira, entre otros.

La Gala Contra el Cáncer de Mama es un proyecto colaborativo para la concienciación y educación sanitaria en la prevención y la detección temprana de esta enfermedad, que está respaldado por la Concejalía de Salud de Santander, los colegios profesionales de Enfermeras, Médicos y Farmacéuticos, y el Centro Médico Lealtad.