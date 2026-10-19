El MAS invita a descubrir su colección a través de la moda y los tejidos en una nueva sesión de 'Salita de invitados'

El profesor de Cesine y especialista en Historia y Sociología de la Moda, Víctor J. Hurtado - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) celebrará este martes, 20 de octubre, una nueva sesión del ciclo de mediación artística 'Salita de invitados', en esta ocasión dedicada a explorar las relaciones entre la moda, los tejidos y las obras de la colección del museo.

La actividad, titulada 'Tejidos y moda en la MAS Colección', tendrá lugar entre las 18.30 y las 19.30 horas y contará con la participación del profesor de Cesine y especialista en Historia y Sociología de la Moda, Víctor J. Hurtado, quien propondrá una mirada contemporánea a las piezas del museo a través del diseño textil y la indumentaria.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado la capacidad de propuestas como 'Salita de invitados' para ampliar las posibilidades de interpretación de las obras de arte y fomentar la participación ciudadana.

"La moda, el diseño, la música o la ecología nos ofrecen nuevas herramientas para comprender el arte y su relación con la sociedad. En este sentido, los museos deben ser lugares de diálogo entre disciplinas, de intercambio de conocimientos y de descubrimiento", ha afirmado.

La sesión de este martes estará protagonizada por Víctor J. Hurtado, licenciado en Historia y en Publicidad y Relaciones Públicas, diseñador gráfico y textil especializado en el sector de la moda deportiva, con experiencia en proyectos profesionales propios y como freelance.

Hurtado es, además, profesor y director académico en Cesine, y desde 2025 forma parte del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas como consejero y miembro de su Comisión Permanente.

Durante el encuentro, el especialista abordará diferentes piezas de la colección del MAS tomando como punto de partida los tejidos y la moda, con el objetivo de ofrecer nuevas interpretaciones de las obras y establecer vínculos entre la creación artística y el diseño contemporáneo.

Esta propuesta forma parte de 'Nuevas narrativas', el programa de mediación artística del MAS, estructurado en tres ciclos diferenciados y un total de diez sesiones a lo largo de un año.

En concreto, 'Salita de invitados' constituye el segundo de estos ciclos y contempla cuatro encuentros, que se celebran los terceros martes de cada mes hasta diciembre.

Su principal singularidad reside en la participación de profesionales procedentes de ámbitos no vinculados tradicionalmente a las instituciones museísticas, que aportan sus conocimientos para generar nuevas lecturas de las obras y favorecer el acercamiento de públicos diversos a la colección.

A través de disciplinas como el diseño, la ecología y la música, el programa busca ampliar las posibilidades educativas y culturales del museo, así como promover el estudio, la investigación y el diálogo con la sociedad.

Todas las actividades del programa son gratuitas, están dirigidas a públicos de todas las edades y requieren inscripción previa a través de la página web de DidacArt, www.didacart.com.