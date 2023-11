Más de mil personas se concentran bajo la lluvia en Santander contra la amnistía

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de mil personas (unas 800 según la Policía Nacional) se han concentrado esta tarde bajo la lluvia en Santander para protestar contra la amnistía frente a la sede del PSOE, sin que se hayan registrado incidentes.

Al igual que ocurrió el pasado miércoles, esta segunda concentración se ha convocado por las redes sociales y no se ha comunicado oficialmente a la Delegación del Gobierno en Cantabria, que ha dispuesto de un dispositivo policial preventivo.

La cita, que ha durado una hora aproximadamente, aunque parte de los participantes se han desplazado después hasta la Delegación del Gobierno, donde se encuentran a esta hora, se produce un día después del pacto alcanzado entre el PSOE y Junts para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La concentración ha comenzado antes de las ocho de la tarde, la hora prevista, en la calle Vargas, donde se encuentra la sede del PSOE de Cantabria, y los asistentes han vuelto a exhibir banderas de España y carteles contra Sánchez y Puigdemont, y en esta ocasión, también paraguas, algunos con los colores rojo y amarillo.

En el acto se ha desplegado una gran pancarta con la frase 'Pedro Sánchez dimisión. Amnistía no', y otras con las de 'Sánchez, fascista, respeta a la nación', 'Ni Franco ni Sánchez, España libre' o 'España 1, no 51'.

Los congregados han gritado lemas como "Cantabria no se calla, Sánchez canalla", "Sánchez, felón, defiende a tu nación", "No es un presidente, es un delincuente", "Sánchez, traidor, Puigdemont a prisión" o "No nos engañan, Cataluña es España".

También han coreado contra los socialistas cántabros, pidiendo la dimisión del secretario general, Pablo Zuloaga, y de otros cargos del partido.

Además, han lanzado vivas a España y al Rey, y por megafonía han animado a salir a la calle y participar en todos los actos que se convoquen contra la amnistía.

Entre los participantes se encontraban miembros de Vox Cantabria, entre ellos la portavoz del Grupo Parlamentario, Leticia Díaz.

Una vez que se ha dado por finalizada la concentración, los asistentes han comenzado a dispersarse y varios grupos han bajado hacia la calle Burgos en dirección al Ayuntamiento hasta llegar a la Delegación del Gobierno, como ocurrió el miércoles, por lo que se ha cortado el tráfico en la zona en algunos momentos.

La concentración de hace dos días reunió a más de 3.500 personas y tampoco entonces se registraron incidentes.