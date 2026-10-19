Media confirma que la Cuenta Vivienda para jóvenes se pondrá en marcha en 2027

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SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media, ha confirmado este lunes en el Parlamento que la Cuenta Vivienda para jóvenes se pondrá en marcha a principios de 2027, a raíz de una pregunta del Grupo Regionalista.

Media ha señalado que esta medida, introducida por el PRC dentro del acuerdo adoptado con el Ejecutivo regional(PP) para aprobar los presupuestos de la comunidad para 2026, se quiere "reforzar" para que llegue "a más gente".

Ha informado de que se mantiene "un diálogo permanente" con las entidades financieras y con la Consejería de Hacienda, con la que se trabaja de manera coordinada, para que "la herramienta" que finalmente se ponga en marcha "sea útil para las familias y no simplemente tenga un carácter testimonial".

A este respecto se han analizado "cuestiones tan relevantes" como la edad máxima de acceso, los límites de la renta de los solicitantes, el valor máximo de la vivienda, su conpatibilidad con otras ayudas o su encaje fiscal entre otros.

Ante la interpelación del diputado del PRC López Estrada, Media ha confirmado que el compromiso del Gobierno es "firme" y que el objetivo es que los jóvenes puedan construir en Cantabria su proyecto de vida.

López Estrada ha recordado que 2027 está cerca y ha subrayado que es importante definir que la medida se circunscriba a la primera vivienda.

Además, ha resaltado que la consecución de la misma es el mayor problema de los cántabros y de los españoles, porque "cuesta más contruirlas que lo que la gente puede pagar".

En la pregunta se enumeraron y analizaron otras medidas que ha adoptado el Gobierno de Cantabria en esta legislatura como la generación de suelo público para la construcción de vivienda asequible por parte de promotores privados.

Para Media, esto demuestra que las cosas "se pueden hacer de otra manera" ya que la Administracion sola no tiene la capacidad.

López Estrada ha apuntado también la importancia de que las viviendas que se contruyan en suelo rústico sean para "los que viven en nuestros pueblos y no para gente que en el mejor de los casos venga los fines de semana".