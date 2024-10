Media replica a Revilla: "Jamás ha habido tantas obras y tan importantes en Cantabria"

"Va a ser difícil que volvamos a poner en marcha tantas a la vez tan importantes", ha manifestado el consejero de Fomento y Vivienda

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Fomento de Cantabria, Roberto Media (PP), ha replicado al líder del PRC y expresidente regional, Miguel Ángel Revilla, al asegurar que "jamás ha habido tantas" obras en la comunidad autónoma y "tan importantes".

"Jamás nadie adjudicó tanto en menos tiempo", ha sentenciado el 'popular', para quien "va a ser difícil que volvamos a poner en marcha tantas (obras) a la vez tan importantes".

Con estas palabras ha contestado al regionalista, quien manifestó el domingo a RNE que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga "no ha hecho ni el 20 por ciento de lo comprometido y Cantabria está parada en obra pública". "Tienen dinero pero no tienen capacidad de gestionarlo. No veo que haya mucha imaginación ni fuelle", apuntó.

Pero, a preguntas de los periodistas este lunes, el consejero del ramo ha rechazado esas críticas, repasando distintas obras que se están ejecutando o se van a acometer en la región, como las variantes de Renedo -que según ha dicho se adjudicará en próximas semanas por 18 millones de euros- o la de Sarón -en marcha por más de 15-.

También ha citado adjudicaciones como el puente entre Guarnizo y el polígono de salida por la S-30 (en 17 millones), las carreteras Santullán-Otañes, Mentera-Barruelo y de acceso a La Alcomba (Ruesga), por importes cercanos a los 5 ó 6 millones, o la que comunica Laredo con Seña, que está en obras ya, así como también el acceso al polígono de Reocín (3,5 millones).

Se trata "de las más grandes" adjudicadas o en marcha en la comunidad autónoma en la actualidad, según ha indicado Media, para subrayar que constituyen el volumen de inversión "más alto en Cantabria".

También se ha referido a los "problemas" que había en la Consejería -en referencia, aunque sin citarlo expresamente, a la trama de Carreteras por la presunta adjudicación irregular de contratos- lamentado que antes las empresas no se presentaban a los concursos, tan solo aquellos empresarios "que pensaban que iban a ser adjudicatarios", ha precisado.

Una situación que ha contrastado con la registrada tras el acceso del PP al Gobierno: "Nada más llegar nosotros, ha habido concursos a los que se han presentado hasta 15 empresas" debido -ha dicho- a la "sensación de ese aire nuevo y esas puertas abiertas para que todo el mundo pueda presentarse. Están viniendo empresas de Madrid y de otros puntos de España a licitar en Cantabria", ha remachado.

"Jamás ha habido tanta obra pública" en la comunidad autónoma, ha insistido a modo de resumen y antes de referirse a otras actuaciones al margen de carreteras, como distintas mejoras en los puertos de San Vicente de la Barquera, Santoña, Laredo o Suances, además de obras hidráulicas en Ampuero, Val de San Vicente o Mazcuerras, o viviendas sociales. "Podría volverme loco hablando aquí toda la mañana y parte de la tarde de las obras que hemos adjudicado", ha concluido.