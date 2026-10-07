C-Meet reunirá este jueves y viernes en Santander a más de 950 participantes y 500 empresas representadas

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SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 950 personas se darán cita este jueves, 8 de octubre, y viernes 9, en el encuentro empresarial sobre innovación y digitalización que organiza CEOE-CEPYME y que, en su quinta edición, comenzará a las 10.00 horas en Escenario Santander.

Con esta cifra de inscritos, que representarán a 500 empresas, el evento supera su cifra histórica de participación.

Así lo ha indicado en un comunicado la patronal, en el que ha especificado que la cita contará con 400 profesionales de empresas no tecnológicas, lo que "refuerza su posición como punto de encuentro" para los que desarrollan soluciones TIC y los que demandan alternativas para ganar en productividad y competitividad.

Y es que, según ha señalado, uno de los objetivos de C-Meet es atraer a empresas de todos los sectores de actividad. Por eso, el programa concede un protagonismo especial a los espacios de networking, donde profesionales de distintos ámbitos pueden conocerse, compartir necesidades y detectar oportunidades de colaboración.

De este modo, durante 20 horas de actividad, Escenario Santander se convertirá en "un espacio dedicado a la innovación y la transformación digital", donde habrá ponencias, exposición de casos de éxito, coloquios y demostraciones tecnológicas. Con ello se pretende acercar las principales tendencias tecnológicas a los asistentes de "una forma dinámica y divertida".

A esta propuesta se sumará el C-Meetron, un proyecto de recogida y análisis de datos en tiempo real, que desplegarán los profesionales de Ocentic durante el propio evento.

C-Meet se ha convertido en "el gran punto" de encuentro anual de Green Valley Cantabria Tech, una vinculación que este año dará un nuevo paso con la presentación de la plataforma de inteligencia de datos desarrollada para monitorizar el ecosistema tecnológico de Cantabria.

PONENTES

Entre los protagonistas de esta edición se encuentra Jon Hernández, divulgador especializado en inteligencia artificial, quien abordará el jueves, a las 19.00 horas, la evolución de la IA y su impacto en ámbitos como la automatización de procesos o la atención al cliente.

También participará Ángel Sáenz de Cenzano, director general de LinkedIn para España y Portugal, que acompañado por Virginia Collera, directora editorial de esta red social profesional, analizarán la evolución de las competencias profesionales y la transformación de las relaciones entre empresas y trabajadores. Su ponencia será el viernes a las 13.30 horas.

La agenda contará asimismo con Marc Revert, emprendedor mallorquín que comenzó a programar con ocho años y que, con 18, lidera su propia compañía de inteligencia artificial (jueves, 10.30 horas); y representantes de compañías como Orange, IBM Consulting, Sepiia, Capgemini, eDefense o Matrits.

Junto a estas intervenciones, empresas del ecosistema TIC cántabro como Viacore IT, Netkia, el Centro Tecnológico CTC, Ingram Micro, Incentro, LIS Data, Incentro y Evenbytes compartirán proyectos desarrollados desde la región en diferentes ámbitos de aplicación tecnológica.

La dimensión internacional del encuentro se reforzará con la presencia de República Checa como país invitado, que permitirá conocer de primera mano la evolución de su ecosistema digital y las estrategias que está desarrollando en ámbitos como la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, la educación digital y las competencias TIC.

De este modo, C-Meet volverá a combinar la visión de grandes compañías tecnológicas y profesionales de referencia internacional con el conocimiento y la capacidad de ejecución del tejido tecnológico cántabro, ha destacado la CEOE-CEPYME.

EJEMPLO DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Por otra parte, la patronal ha valorado que, en su quinta edición, C-Meet vuelve a poner de manifiesto el poder de la colaboración público-privada como vía para escalar el sector TIC de la región e incrementar su visibilidad fuera de las fronteras autonómicas.

Cuenta con la implicación y colaboración de la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria, así como el apoyo de 15 empresas tecnológicas de la comunidad y el patrocinio del Clúster Tera, Ascentic y Cosmikal, entre otros.