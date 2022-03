Miguel Rodríguez acude al que podría ser su último Pleno, donde recibe numerosas muestras de afecto

El aún consejero de Sanidad, que el viernes anunció su dimisión, se abraza con María Sánchez, con la que reconoció "discrepancias"

SANTANDER, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aún consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), ha acudido este lunes, tres días después de conocerse su decisión de dimitir, al que previsiblemente será su último Pleno del Parlamento regional, donde sus compañeros del Consejo de Gobierno y diputados de distintos partidos, incluso de la oposición, le han dedicado calurosas muestras de afecto como despedida.

Rodríguez, que se ha mostrado visiblemente emocionado ante esta despedida que le han brindado antes del inicio del Pleno, ha recibido multitud de muestras de apoyo y respaldo, abrazos, apretones de mano y despedidas de los que han sido sus compañeros en esta legislatura.

Algunos de estos gestos han estado protagonizados por diputados de la oposición que han sido muy críticos con la gestión de Rodríguez, como el portavoz popular, Íñigo Fernández, que al conocerse la dimisión aseguró que ésta llegaba "tarde", o el de Cs, Félix Álvarez, que ha pedido su dimisión o cese reiteradas veces.

También ha recibido muestras de afecto por consejeros y diputados del PRC, además de todos sus compañeros socialistas, entre estos últimos la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, con la que Rodríguez, en una entrevista en la Cadena Ser ofrecida este fin de semana, reconoció tener "discrepancias" sobre su visión de la sanidad.

"Yo no veo la sanidad como un centro de gasto, la veo como una inversión en los ciudadanos y creo que la consejera lo ve de otra forma", dijo Rodríguez respecto a su compañera de Gobierno y de partido. Pese a todo, aseguró que "en lo personal" no tenía con ella "ningún problema".

Precisamente, acompañada por ella y por Zuloaga, Rodríguez ha abandonado el Hemiciclo justo cuando empezaba la sesión, aunque posteriormente se ha reincorporado, cuando se estaba debatiendo un punto del PP sobre el proyecto de la protonterapia en Valdecilla.

Tras este asunto del orden del día, el consejero se ha ido del Parlamento y ya fuera del edificio se ha fundido en un abrazo con María Sánchez.

En esta despedida de Rodríguez del Parlamento no ha estado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que no ha acudido al Pleno ya que, a su vuelta de la Conferencia de Presidentes de La Palma celebrada ayer, se ha quedado en Madrid, donde mañana tiene previsto presentar el proyecto de La Pasiega en un club que aglutina a representantes del sector náutico.

La dimisión de Rodríguez, que llegó al Ejecutivo al inicio de la legislatura de la mano del PSOE, se conoció el viernes por la tarde y, según explicaron desde el Gobierno, y también el propio protagonista, y era una decisión tomada "hace tiempo" --llevaba dándole vueltas a ello desde Navidad-- y ésta se debía a motivos "personales".

Sin embargo, en la entrevista radiofónica de este fin de semana, Rodríguez, al ser cuestionado por si además de razones personales las había también políticas, explicó que había sido "una olla que se va llenando, llenado y en un momento estalla".

El consejero señaló que era el "momento" de marcharse tras haber gestionado "lo mejor que ha podido y sabido" la pandemia, pensando en el "bien" del conjunto de los cántabros.

Su cese oficial podría producirse este miércoles, cuando el presidente regional regrese de Madrid y pueda firmar el decreto. Casi a la vez que su dimisión se conoció al que será su sucesor en el cargo, el médico y actual gerente de la Fundación Valdecilla, Raúl Pesquera, que previsiblemente también podría tomar posesión de su cargo esta misma semana.

La marcha del consejero se ha hecho patente también durante la sesión plenaria, especialmente en el debate de la moción sobre la protonterapia que ha defendido el 'popular' César Pascual, que, en línea con el resto de la oposición, ha criticado la gestión de Sanidad pero ha trasladado a Rodríguez una "cariñosa despedida" y le ha deseado "lo mejor" en su nueva andadura. "He intentado diferenciar en todo momento lo que es la persona de lo que es el personaje", ha dicho.

También Félix Álvarez (Cs) le ha deseado "toda la suerte del mundo" aunque ha manifestado que su dimisión "certifica lo que venimos meses denunciando, que Sanidad era un auténtico desastre". Por ello, ha señalado que Rodríguez ha "caído el último", pero tras los sucesivos ceses que ha habido en su Consejería "era cuestión de tiempo".

La oposición también ha aprovechado para remarcar las diferencias entre los socios de Gobierno, PRC y PSOE, y entre los propios socialistas. Esto, a su juicio, ha dado lugar a una "incapacidad de gestión" que ha impedido avanzar en proyectos como el de la protonterapia. "No son capaces de barrer la casa y no son capaces de avanzar en un proceso de tramitación simple y básico", ha dicho el diputado de Vox Cristóbal Palacio, que cree que PRC y PSOE, y en este caso Miguel Rodríguez y María Sánchez, "no se entienden".

Mientras, la regionalista Ana Obregón ha trasladado una "cariñosa despedida" al consejero reconociendo que "habrá tenido sus aciertos y errores, pero le ha tocado lidiar en una época muy difícil".

Más afectiva ha sido la socialista Noelia Cobo, que ha agradecido "de corazón" el trabajo desarrollado por su "compañero y amigo". "Gracias Miguel por el trabajo, sacrificio y por estar siempre y pensar siempre en la salud de los ciudadanos por encima de cualquier cosa".

PROTONTERAPIA

Esta despedida se ha producido durante el debate de una moción del PP que pedía instar al Gobierno a presentar en el Parlamento en un mes el proyecto de la protonterapia detallado, y que no ha salido adelante al contar con el rechazo de PRC y PSOE, que han reiterado que la instalación "va a salir adelante" y que "no se van a perder" los fondos europeos para financiarla.

De hecho, como avanzó Revilla la semana pasada, se prevé iniciar a principios de abril la licitación de la máquina de protonterapia por 28,5 millones.

Tampoco se ha aprobado otra iniciativa de los 'populares' para que Cantabria ofrezca y negocie con el Gobierno central que el Hospital Virtual Valdecilla sea la ubicación del Centro de Investigación, Innovación y Formación Quirúrgica Experimental que contempla el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la Salud de Vanguardia. También ha contado con el rechazo de PRC y PSOE, que han votado en contra argumentando que "ya se está trabajando en ello".

MUPAC Y PASIEGA

Antes que sobre estos asuntos, en el Pleno se ha vuelto a hablar de los proyectos del polígono industrial de La Pasiega y de la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), y de cómo se financiarán tras conocerse que, salvo posibles actuaciones puntuales, no recibirán fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia.

Este nuevo debate sobre un tema que ha centrado los últimos plenos del Parlamento se ha producido hoy a raíz de una moción de Vox para instar al Gobierno de Cantabria a presentar ante la Cámara, también en el plazo de un mes, un plan de financiación avalado por instituciones públicas o privadas para acometer cada uno de estos proyectos.

Como las anteriores, esta iniciativa de Vox ha sido apoyada por los otros dos grupos de la oposición, PP y Cs, pero no ha salido adelante al contar con el rechazo de PRC y PSOE, grupos que sustentan con mayoría al bipartito regional en la Cámara.

PRC y PSOE han insistido en que "lo importante" es que ambos proyectos van a salir adelante y estarán en obra el año que viene gracias, según ha dicho la regionalista Emilia Aguirre, a "la nada desdeñable" cantidad de 22 millones ya aportados por el Gobierno central en los Presupuestos (11 para La Pasiega y 11 para el MUPAC).

Ademas, ha insistido en que se están buscando un acuerdo plurianual para la financiación "íntegra" del proyecto y estudiando otras alternativas.