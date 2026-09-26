Miles de personas marchan en Santander contra el fascismo y en apoyo a los migrantes: "Bienvenidos"

Asistentes a la manifestación concentrados en la Plaza de la Esperanza - EUROPA PRESS

SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas --2.000 según la organización y 1.500 según la Delegación del Gobierno-- han marchado este mediodía por las calles de Santander para manifestarse contra el fascismo y en apoyo a los migrantes.

Así, bajo una gran pancarta con el lema 'Fuera fascistas de nuestros barrios', el mismo que el de la movilización, han gritado consignas como 'Inmigrantes bienvenidos', 'Ahora y siempre resistencia', 'Nativa o extranjera, la misma clase obrera', 'Sin los ricos no sois nada' o 'Cantabria será la tumba del fascismo'.

Los asistentes, convocados por Pasaje Seguro, han comenzado el recorrido desde la Plaza de los Derechos Humanos en la Calle Alta. Han pasado por la calle Burgos hasta la Plaza de la Esperanza donde se ha hecho lectura de un manifiesto. También han apoyado otras causas como el fin del "genocidio" en Gaza.

Esta manifestación ha surgido para "prevenir" contra una manifestación "racista" que recorrerá esta tarde el centro de la capital cántabra "llamando a la deportación masiva de las personas migrantes y amenazando a niños y niñas migrantes en situación de acogida", en el marco del festival Galerna Fest que la Asociación Alfonso I Cantabria celebra este fin de semana en la ciudad.

En declaraciones a los medios de comunicación Aurora Otero, integrante de Pasaje Seguro, ha señalado que la iniciativa ha tenido como objetivo "combatir los mensajes de odio que cada vez son más frecuentes en nuestra sociedad".

En concreto, se ha referido al Galerna Fest y ha recalcado que desde su colectivo se desea un país "donde quepan todas las personas, sean españolas o no". "No podemos tolerar una sociedad en la que no tengamos todos los mismos derechos", ha aseverado.

En este sentido, Otero ha insistido en que las autoridades y la justicia actúen contra los mensajes de odio porque "se están distribuyendo contra personas que son vulnerables" y eso, ha dicho, "tiene que ser perseguido", a la par que ha sostenido que "no puede ser" que una sociedad "se acostumbre y tolere estos mensajes".

Además, ha mostrado la satisfacción del colectivo por la participación en la manifestación. "Pensamos que la sociedad también se está cansando de los mensajes de odio y de que no se haga nada en contra de ellos, porque en realidad lo que las personas deseamos es una sociedad humana y tenemos muy claro que el movimiento de las personas migrantes no se puede parar si no es de otra forma que con el fascismo. Así que vamos a luchar", ha concluido.

TRABAJADORAS DE AYUDA DOMICILIARIA

Por otra parte, la marcha se ha encontrado en la Plaza del Ayuntamiento con una concentración de trabajadoras de ayuda domiciliaria que han reivindicado, entre otras cuestiones, un sueldo "digno", el incremento del pago del kilometraje, un convenio propio actualizado y la jubilación anticipada porque están "machadas de trabajar y trabajar". Se han quejado de que no las escucha "nadie", por lo que han sentenciado que "ya está bien".

Sendas protestas se han apoyado mutuamente al grito 'Que viva la lucha de la clase obrera'.