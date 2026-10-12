Movellán reclama mejores condiciones laborales y más medios para la Guardia Civil

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, en el acto de la Guardia Civil del municipio por el Día de la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Definde el reconocimiento de los agentes como profesión de riesgo, una jubilación acorde con el servicio y más garantías en su labor CAMARGO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP), ha reivindicado este lunes la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los miembros de la Guardia Civil y reforzar los medios de los que disponen para desarrollar su trabajo.

Lo ha hecho durante la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo, que ha tenido lugar en el Museo Etnográfico de Cantabria, en Muriedas, donde también ha agradecido el incremento de efectivos en el Puesto Principal de Camargo, una medida que, según ha indicado, el Ayuntamiento venía reclamando.

Durante su intervención, Movellán ha defendido que "un Estado que delega las responsabilidades más difíciles en sus servidores públicos tiene la obligación de proporcionarles medios, seguridad jurídica y respaldo", y ha advertido de que "este país no puede exigiros riesgos extraordinarios y tratar vuestra labor como algo ordinario".

En este sentido, el regidor ha trasladado su apoyo a las reivindicaciones profesionales de los agentes, entre ellas el reconocimiento de esta como una profesión de riesgo, una jubilación acorde con el servicio, la jornada laboral de 35 horas y la actualización de las dietas de alojamiento y manutención, ha informado en un comunicado el Consistorio.

El alcalde ha vinculado estas demandas con la importancia de la seguridad para garantizar el ejercicio de las libertades y el desarrollo de la actividad económica y social. Así, ha señalado que "la inseguridad tiene un coste inmenso que España debería permitirse hoy menos que nunca" porque "acaba funcionando como un impuesto invisible y a veces impagable".

En el ámbito municipal, Movellán ha destacado el refuerzo de la plantilla del Puesto Principal de la Guardia Civil tras las "reiteradas peticiones" realizadas para incrementar la presencia de agentes en Camargo.

"Por eso os demandábamos con tanta insistencia más agentes en Camargo. Por eso os recibimos con los brazos abiertos y por eso agradezco expresamente el incremento de efectivos de nuestro Puesto", ha manifestado.

Asimismo, el alcalde ha subrayado la importancia de la presencia de la Guardia Civil en un municipio con la actividad social, económica, empresarial y comercial de Camargo, así como su coordinación con la Policía Local, una colaboración que ha definido como una "complicidad profesional, construida sobre la confianza", que permite que "dos uniformes distintos trabajen cada día por un mismo objetivo: la seguridad de nuestros vecinos".

MÁS DE 50 EFECTIVOS, 500 DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS Y 200 DETENIDOS

Por su parte, el teniente comandante del Puesto Principal de la Guardia Civil de Camargo, Francisco Miguel Álvarez, ha destacado el progresivo incremento de la plantilla, que supera ya los 50 efectivos y sitúa a la unidad como "uno de los acuartelamientos de referencia en Cantabria".

En cuanto a los resultados de su actividad, ha señalado que, durante el último año, las patrullas han recorrido más de 100.000 kilómetros, han tramitado más de 500 denuncias por infracciones administrativas y han practicado cerca de 200 detenciones.

También ha destacado la labor del Área de Investigación, "punta de lanza en la materia en toda la provincia", con 30 investigaciones desarrolladas en lo que va de año, casi 50 personas detenidas o investigadas y más de 40 delitos esclarecidos.

Álvarez Piris ha agradecido igualmente la colaboración de la Policía Local de Camargo, que ha practicado cerca de 40 detenciones en el último año, y su participación en los dispositivos conjuntos de seguridad ciudadana.

CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS

La celebración de la Virgen del Pilar, desarrollada en la casa natal de Pedro Velarde, ha incluido la imposición de condecoraciones y distintos reconocimientos a miembros de la Guardia Civil por su trayectoria y los servicios prestados.

Durante el acto se han impuesto las Cruces de Oro a la Constancia en el Servicio concedidas al cabo primero Alberto Gómez Merino y al guardia civil Jesús María González Beato.

Asimismo, se ha reconocido la labor de 12 agentes del Puesto de Camargo por actuaciones de especial relevancia durante el último año, entre ellas investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas, la criminalidad organizada, delitos contra la integridad moral, robos y la localización de personas desaparecidas.

También se ha rendido homenaje a tres guardias civiles que han prestado servicio durante años en el municipio y que han pasado a la reserva o a otros destinos: Francisco Haya Manero, Jesús Ángel de Andrés Cosío y Carlos Hallado Arenales.

Por su parte, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Camargo (ACEARCA) ha sido distinguida por el Puesto de la Guardia Civil de Camargo, en un reconocimiento recogido por su presidenta, Blanca Rosa Saro Arce.

El acto ha concluido con un homenaje a los guardias civiles fallecidos, con la colocación de una corona de laurel, y la interpretación de los himnos de la Guardia Civil y de España.