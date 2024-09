'Mujeres que cuentan' llega a su X edición con espectáculos de seis comunidades y México como país invitado

Fernández afronta su nueva etapa "con mucha ilusión" porque la cultura es "lo que más me gusta en el mundo"



SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández, ha presentado este miércoles la décima edición de la muestra internacional 'Mujeres que cuentan', que acogerá la Teatrería de Ábrego como sede principal, e incluirá una docena de representaciones de compañías de Cantabria, Madrid, Valencia, Asturias, Cataluña y Galicia.

Además, Villaescusa también será sede este año, con tres espectáculos, y México, el país invitado.

Las nueve obras alternarán diferentes géneros desde la comedia a la tragedia o el drama, y reflexionarán sobre cuestiones como la muerte digna, la explotación sexual y la violencia de género, además de ofrecer contenidos clásicos y contemporáneos desde el enfoque de género.

Fernández ha valorado la capacidad de la cultura y las artes escénicas para dar voz a las mujeres que, aunque viven situaciones diferentes en función de su país, comparten problemas comunes, como la violencia de género.

En su primera rueda de prensa como directora general de Cultura tras sus sustitución como consejera, ha considerado esta iniciativa "muy necesaria en los tiempos que corren" y ha valorado la calidad de esta propuesta y su crecimiento, con 12 representaciones, y una gran proyección internacional, con presencia en cuatro países de tres continentes.

En esta edición, México es el país invitado con dos compañías que mostrarán la realidad de algunos colectivos de mujeres a través de los espectáculos 'Variaciones sobre el café' y 'Concerniente al albedrío'.

Por su parte, el director de la Teatrería de Ábrego, Pati Domenech, ha destacado las dimensiones que ha alcanzado esta muestra que nació en Oruña de Piélagos hace 10 años y que ahora se ha convertido en una auténtica red, en coordinación con festivales nacionales e internacionales (Festival Internacional Isis de El Cairo), y una marca, "ya que existen 'Mujeres que cuentan' en diferentes puntos de España y del mundo, como Alemania y Mar de Plata".

"Desde un pequeño pueblo de Cantabria, fuera de los núcleos principales, se ha generado un proyecto que irradia cultura y reflexión a todo el mundo", ha señalado Domenech, que ha reivindicado los pequeños espacios culturales y teatrales a los que ha considerado "imprescindibles".

Junto a ambos, han participado en la presentación el alcalde de Villaescusa, Constantino Fernández Carral, municipio que en esta edición acogerá tres representaciones, y la concejala de Medio Ambiente, Sanidad, Participación y Voluntariado de Piélagos, Inmaculada Araunabeña Varela.

PROGRAMACIÓN

El Festival 'Mujeres que cuentan' inaugurará esta décima edición, el 12 de octubre, con la representación de 'Las formas del amor' (Galicia) con la interpretación de María Ángeles Iglesias y Sergio Zarraeta. Una coproducción de Verdeveras Expresións Artísticas y el Centro Dramático Galego, alegre, conmovedora y necesaria que reflexiona sobre el amor.

El día 17 de octubre, Ábrego Producciones y Desdelsur Teatro (Argentina) presentan 'Bodas de sangre' una producción que ha llevado el enfrentamiento entre los valores rígidamente convertidos en leyes y la inútil lucha de alguien que pelea por conservar una pequeña parcela de libertad individual. Estrenada en el Instituto Internacional de Arte Teatral (IATI) de Nueva York, ha sido representada en 50 países.

Los intérpretes Laura Sanchís, Pilu Fontán, Alberto Baño e Issabel Martín representarán, los días 25 y 26 de octubre, 'Segaremos ortigas con los tacones' de Contraecho Teatro Valencia, una reflexión sobre la mujer, el feminismo, la prostitución y el machismo a través de un texto transgresor.

'Ternura y coraje' abre la programación de noviembre, los días 1 y 2, con Silvia Micó y René Bernardo de la compañía Pulpo y Cascarón de Madrid. Este proyecto nace de la necesidad de su autora Silvia, actriz ciega, de hablar de sus padres, de sus hermanos y de su propia experiencia.

Desde Asturias llega 'Una huella en la arena de la playa' de Proyecto Huellas con Ana Pérez de Amézaga, una pieza de 50 minutos de duración, en la que el lenguaje del movimiento tiene una gran importancia, sustentado por un texto original sobre el proceso de una muerte digna. A continuación, se celebrará una conferencia coloquio.

Los días 15 y 16, La Máquina Valencia ofrecerá el montaje teatral 'Una lluvia irlandesa' que aborda la violencia de género a través de un delicado equilibrio entre humor, dolor y profundidad con la interpretación de Gretel Stuyck y Rafa Cruz.

Desde México llega el día 17 de noviembre 'Variaciones sobre el café', producto de un proceso de investigación de dos años, en el que Mariana Blanco viajo semanalmente a la comunidad de Pluma Hidalgo donde conoció a muchas mujeres y se interesó por cómo los procesos afectan y marcan el cuerpo femenino.

'El resto de las cosas' (Dueteatro Cataluña) es una pieza de teatro físico, dirigida al público adulto que hablar sobre 'el coste' de los vínculos a través de la interpretación de Andrea Eraso y Lisa Reventos.

El festival conmemorará el 24 de noviembre el Día Internacional contra la violencia de género con la representación 'Concerniente al albedrío' de Realidades Asimétricas México. En ella, Daniela Palao y Mara Ximena Espinosa de los Monteros, a partir de un caso real de un feminicidio, introducen en una reflexión sobre los factores sociales y culturales que rodean la violencia de género y, sobre todo, cómo trastoca la vida de manera irreversible para quienes viven ese suceso.

VILLAESCUSA

Villaescusa además acogerá en octubre 'Mujeres de Cervantes' con Ana Blanco y Patricia Martínez que cuenta la historia de Maritornes y Aldonza, célebres personajes del Quijote, que rompen la tónica de los personajes femeninos en el siglo Oro.

Raquel Martínez interpretará el día 15 'Muerte accidental de una payasa', una obra que comienza cuando Sara lee su horóscopo donde pone que se va a morir hoy.

'Nunca me gustaron tus besos' es la obra con la que se conmemorará en Villaescusa el Día Internacional contra la Violencia de Género, inspirada en una historia real, la de su protagonista que descubre que ella misma es víctima de la violencia, algo que tenía tan asumido que ni percibía que la estaba pasando a ella.

FERNÁNDEZ AFRONTA LA NUEVA ETAPA "CON MUCHA ILUSIÓN"

Por otra parte, a preguntas de la prensa, Fernández ha manifestado que afronta su nueva etapa como directora general de Cultura "con mucha ilusión porque de mis 55 años de vida, 33 se los he dedicado a la cultura. Es lo que más me gusta en el mundo, es lo que me apasiona y por lo tanto afronto esta nueva etapa con muchísima ilusión".

Ha avanzado que sus objetivos son seguir trabajando por la conservación y la difusión del patrimonio, "tratando de convertirlo también en un recurso para los territorios", con una vertiente turística para que pueda ser utilizado "para el turismo cultural, con todos los beneficios que eso puede generar en los territorios".

En el ámbito más creativo, la difusión de la cultura, Fernández pretende seguir trabajando en favor del tejido local, de la cultura de cercanía, que es "fundamental" en Cantabria.

"Un mundo sin cultura no es nada y la cultura empieza por la cercanía, por nuestros barrios y por nuestros pueblos y vamos a seguir trabajando en esa línea", ha afirmado.

En otro orden, cuestionada sobre el Plan de Regeneración Democrática anunciado por el Gobierno, Fernández ha manifestado que "es muy importante la cultura independiente y los medios independientes. Unas veces nos gustarán más y otras nos gustarán menos, pero la libertad es fundamental, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento son fundamentales".