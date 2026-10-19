La nueva redacción del proyecto 'Bosques de Santander' pasa a afectar de 35 a 12 viviendas, 6 en Rucandial

Reunión de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, con los vecinos de Rucandial. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado este lunes a los vecinos de Rucandial que la nueva redacción del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de 'Bosques de Santander' pasa de afectar de las 35 viviendas contempladas originalmente a 12, seis de ellas en este barrio santanderino y las restantes dispersas en el ámbito del PSIR.

La líder del Ejecutivo cántabro, que se ha reunido esta mañana con una representación vecinal, ha recordado que la semana pasada, tras conocer la afección del PSIR, pidió a la promotora Real de Piasca una nueva delimitación del proyecto "con el objetivo de intentar salvar el barrio".

Y es que se comprometió con los residentes a "minimizar al máximo" el impacto del proyecto 'Bosques de Santander' en esta zona.

En la reunión, que, según el Gobierno, ha sido "cordial y fructífera", la presidenta ha comunicado a los vecinos que con la nueva delimitación el núcleo principal de Rucandial queda fuera del ámbito de actuación. De esta manera, el número de viviendas afectadas en esa zona pasa de las 29 iniciales a 6.

Además, se ha comprometido a mediar con Real de Piasca a que facilite a los afectados toda la información y elimine la "incertidumbre" que ha generado el proyecto, puesto que se trata de una iniciativa privada y el Gobierno no es el promotor.

La presidenta, que ha estado acompañada por el consejero de Fomento, Roberto Media, ha destacado que el Gobierno solo interviene en la declaración del interés público del proyecto, y ha reafirmado ante los vecinos que incluye la construcción de casi 3.200 viviendas de protección oficial a precios asequibles, la Ciudad de la Justicia y la cesión a Santander de 650.000 metros cuadrados del Parque Litoral Norte.