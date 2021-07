Nueve meses de cárcel para un comercial por estafar a un anciano enfermo con la venta de un colchón

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a nueve meses de prisión a un comercial que estafó a un anciano de 78 años, "en situación de menor capacidad de comprensión" por padecer una enfermedad, con la venta financiada de un colchón.

Según relata la sentencia, notificada recientemente, el acusado, "con la idea preconcebida de obtener un beneficio económico ilícito", formalizó un contrato de préstamo personal para la compra de un colchón por 1.896 euros, venta que hizo en el domicilio del anciano.

La víctima ya había comprado un colchón nuevo cuatro meses antes, también con financiación y, pese a conocer esta circunstancia, el comercial le dijo que venía de parte de la misma empresa que se lo había vendido anteriormente y que se llevarían el anterior, pues estaba en garantía, y podía comprar el nuevo pagando solo 400 euros más.

Así, "le hizo firmar un nuevo préstamo, que no resolvía el anterior y, por supuesto, no recogió ni mandó a nadie a recoger el primer colchón, al no ser verdad que se sustituía un pago por otro, pues realmente era una segunda financiación añadida a la primera".

El acusado, que reconoció los hechos en el juicio, consignó antes de la celebración del mismo la cantidad de 2.995 euros, que se destinarán a indemnizar al anciano y a pagar los gastos del procedimiento.

La Audiencia dicta ahora sentencia que condena al comercial como autor de un delito de estafa con la concurrencia de la circunstancia atenuante de reparación del daño a la pena de nueve meses de prisión