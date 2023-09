Las obras del MUPAC se retrasarán cinco meses

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los problemas de cimentación hallados al iniciarse las obras de construcción del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) en el solar de Puertochico retrasarán los trabajos cinco meses.

Así lo ha indicado este lunes en el Pleno del Parlamento la consejera de Cultura y Turismo, Eva Guillermina Fernández (PP), en respuesta a una interpelación del PSOE sobre estas obras, que arrancaron en marzo --con la coalición de PRC-PSOE aún en el Gobierno-- con un plazo de ejecución estimado inicialmente en 30 meses.

Sin embargo, después de que la empresa adjudicataria, Dragados, pidiera paralizar el proyecto al surgir problemas, y que el nuevo Gobierno del PP aprobara un modificado presupuestario de 3,5 millones para poner solución, el plazo de la construcción se alargará hasta los casi tres años.

El diputado del PSOE Jorge Gutiérrez, que hasta la llegada del PP al Ejecutivo era director general de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), encargada del proyecto, ha cuestionado este lunes a la nueva consejera el retraso y el encarecimiento que han sufrido las obras, elevando el coste hasta unos 49 millones.

La titular de Cultura ha respondido que el incremento de cinco meses en el plazo es "una estimación realista" y una "responsabilidad" teniendo en cuenta los problemas sobrevenidos. Además, ha asegurado que el ritmo de los trabajos es "adecuado" y "nunca se ha parado la obra".

Ante las críticas del socialista, que ha opinado que al PP "no le acaba de entusiasmar" el proyecto del nuevo MUPAC, Fernández ha trasladado el "compromiso incuestionable" del Gobierno por seguir adelante con esta obra, "una de las iniciativas más importantes que se han llevado a cabo en los últimos años en materia de cultura", ha dicho.

Además, ha añadido que no entiende por qué los socialistas --que gestionaban la Consejería de Cultura, de la que estaba al frente Pablo Zuloaga-- "se llevan las manos a la cabeza" cuando ya incluyeron en el contrato una cláusula que recogía que éste podría modificarse si aparecían incidencias en la construcción.

"Esto es ni más ni menos lo que ha sucedido. La geología manda", ha sentenciado Fernández, lamentando que traten de "generar dudas" sobre la gestión del PP cuando lleva solo dos meses en el Gobierno. Por ello, ha opinado que "habrían deseado que se parara la obra y decir que el PP está en contra de la cultura y todos esos mantras".

Por su parte, Gutiérrez, que ha tomado posesión como diputado del PSOE en la sesión de hoy y se ha estrenado en la Cámara con esta intervención, ha opinado que el nuevo Ejecutivo ha adoptado el "camino irresponsable" con este proyecto concediendo a la empresa su objetivo de que "su cuenta de beneficios sea mayor", en lugar de velar por "el interés de los cántabros".

De hecho, ha calificado de "irresponsable" a la presidenta de Cantabria. "Con usted llegaron los sobrecostes al MUPAC", ha sentenciado, preguntando por qué primero se hablaba de un aumento del coste de 900.000 euros y finalmente ha sido de 3,5 millones.

Además, el socialista ha criticado que Buruaga utilizara estos problemas en la obra como "arma arrojadiza" contra el anterior Ejecutivo el mismo día que tomaron posesión sus consejeros y a cuatro días de las elecciones generales, a su juicio para intentar lograr "ese tan ansiado tercer diputado" del PP por Cantabria en el Congreso, que el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, "hubiera deseado tener" para su investidura.

VIVIENDAS TURÍSTICAS

Por otra parte, la consejera de Turismo ha anunciado que se convocará una mesa de trabajo para buscar soluciones a la desregulación de las viviendas turísticas, en la que se escuchará "a todos los agentes implicados", no solo a hostelería, con el fin de conseguir "la regulación más adecuada" para este "problema social".

A preguntas de los regionalistas sobre esta cuestión, Fernández ha asegurado que el Gobierno tendrá en cuenta el trabajo realizado por el anterior Ejecutivo respecto a las viviendas de uso turístico y las sugerencias porque su actitud es "constructiva", además de que es un "buen punto de partida" aunque "no está claro el de llegada" por los cambios sociales y la necesidad de "preservar la calidad del turismo y la vida de los cántabros", ante un turismo que se desplaza al norte "con gran velocidad", lo que hace necesario "actuar con celeridad".

Por su parte, el diputado regionalista y anterior consejero de Turismo, Javier López Marcano, ha instado a "poner en orden" el censo de viviendas turísticas para combatir el intrusismo; a que se cuente con todos los agentes implicados; y a que trabajen juntas las direcciones generales de Vivienda y de Ordenación del Territorio para lograr "una normativa madura".

CONCERTAR EL BACHILLERATO

También ha intervenido en el peno el consejero de Educación, Sergio Silva, que ha aclarado que no apostará por concertar el Bachillerato en los centros privados con carácter general, sino que estudiará "situaciones concretas" a petición de las familias.

Silva ha puesto en valor el "equilibrio" que existe entre la red pública y la concertada en el sistema educativo de Cantabria y ha asegurado que su equipo no viene "a crear problemas, sino a resolverlos".

"No venimos a romper ningún equilibrio, no venimos a generar tensiones entre una red y la otra porque no partimos de esa concepción enfrentada de ambas redes", ha respondido a preguntas del PSOE, formuladas también por Jorge Gutiérrez, que ha defendido que se apueste por una educación pública "de calidad" y había pedido al consejero que "despejara dudas" en torno a posibles nuevos conciertos.