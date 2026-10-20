Las obras de la segunda fase del Puerto de La Pozona de Miengo estarán finalizadas en 2028

Puerto de La Pozona de Miengo. - EUROPA PRESS

MIENGO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado este martes el inicio de la segunda fase de las obras de acondicionamiento integral del Puerto de La Pozona, en Cuchía (Miengo), que cuenta con una inversión de 3,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que, en principio, estarán finalizadas en 2028.

Según la líder del Ejecutivo, la actuación permitirá que el municipio disponga de su propio puerto, el octavo de la comunidad, el cual contará con 86 amarres.

"Cuchía va a tener por fin su puerto", ha afirmado Buruaga durante su intervención, en la que ha calificado la jornada como "uno de esos días especiales" por el avance de una reivindicación "histórica "de los vecinos.

La presidenta, que ha estado acompañada por el consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde de Miengo, Marino García, ha recordado que en 2024 se ejecutó una primera fase, con una inversión de 204.000 euros, que permitió acondicionar y estabilizar las escolleras, completar el cierre perimetral del puerto y señalizar la bocana de entrada.

"La mejora de este puerto no había hecho nada más que empezar y lo más importante estaba por hacer", ha señalado.

La segunda fase, adjudicada por la Consejería de Fomento a la UTE La Pozona de Miengo, contempla una transformación integral de la dársena para mejorar sus instalaciones, ampliar su capacidad y dotarla de nuevos servicios.

En concreto, el proyecto prevé incrementar el número de amarres de los 58 actuales a un total de 86, distribuidos en dos calles de navegación.

De ellos, 38 estarán destinados a embarcaciones de hasta 6,5 metros de eslora y los otros 48 a barcos de hasta ocho metros.

Buruaga ha detallado que los trabajos incluyen también la sustitución de los pantalanes y las pasarelas de aluminio, la instalación de torretas de suministro eléctrico y acometidas de agua, y el acondicionamiento de los espacios terrestres.

Asimismo, se habilitarán accesos rodados y peatonales, rampas de varada y una zona específica para estas maniobras.

El futuro puerto contará con una lámina de agua navegable de 5.300 metros cuadrados, una zona peatonal de 305 y cerca de 1.500 destinados a la zona de varada, que dispondrá de una rampa de 35 metros de longitud y cinco metros de anchura.

Buruaga ha subrayado que este equipamiento será "mucho más que una infraestructura" y constituirá "una puerta a la ría, una puerta al mar, pero también una puerta abierta al futuro", ya que generará nuevas oportunidades "recreativas, sociales y económicas" para Miengo.

La presidenta ha opinado que el avance de este proyecto ha sido gracias al "compromiso" de la Consejería de Fomento, al trabajo del Ayuntamiento y a la "perseverancia" de la Asociación La Pozona y de los vecinos "que durante años han defendido la mejora y regularización de las instalaciones".

"Es fruto de la perseverancia, del tesón y del esfuerzo de esta asociación y de estos vecinos", ha recalcado.

En este sentido, Buruaga ha definido la puesta en marcha de esta nueva fase como "otro compromiso cumplido", aunque ha insistido en que representa, sobre todo, "una justa victoria de las familias de La Pozona y de los vecinos de Miengo".

Por último, la líder del Ejecutivo cántabro ha expresado su deseo de regresar a Miengo cuando concluyan los trabajos para celebrar la inauguración de la infraestructura y ha animado a los vecinos a cuidar y mantener el espacio.

Por su parte, el regidor de Miengo ha subrayado que la primera piedra puesta este martes es "mucho más que el inicio de una actuación sobre unas instalaciones portuarias".

"Representa el final de un largo camino y el resultado de muchos años de esfuerzo, trabajo y perseverancia", ha afirmado García.

Y es que ha señalado que detrás de este momento hay "muchas personas" que durante años han trabajado para que el Puerto de La Pozona pudiera regularizar su situación, integrarse en la red portuaria de Cantabria y contar con unas instalaciones adecuadas a las necesidades de sus usuarios.

El alcalde ha subrayado que durante este tiempo ha habido "dificultades, resoluciones judiciales, sanciones y momentos de incertidumbre" que han afectado a los vecinos que tenían en este espacio sus embarcaciones.

"La regularización del puerto y la adecuación de sus instalaciones han permitido dejar atrás una etapa complicada y abrir una nueva con mayor seguridad, normalidad y garantía", ha sentenciado.

Finalmente, Marino García ha agradecido el trabajo del Ejecutivo regional por hacer posible este proyecto.