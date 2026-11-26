La ODECA respalda a nueve productores ecológicos de Cantabria en BioCultura Madrid 2026 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, a través de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA), ha promocionado a nueve productores ecológicos de Cantabria en BioCultura Madrid 2026, la feria de productos ecológicos y consumo responsable más importante de España, que se celebra hasta el próximo domingo en el pabellón 3 de IFEMA, en Madrid.

La presencia de Cantabria en esta cita de referencia del sector pone de manifiesto el compromiso del Gobierno regional con el impulso de la producción ecológica, la promoción de los alimentos de calidad diferenciada y el apoyo a la comercialización de las empresas agroalimentarias de la comunidad autónoma, ha destacado el Gobierno en una nota de prensa.

A través de la marca de garantía 'Sabe a Norte', sello que identifica productos agroalimentarios cántabros elaborados bajo criterios de calidad, origen y excelencia, la ODECA da visibilidad a la amplia oferta ecológica regional ante miles de visitantes y profesionales del sector.

Además, la Oficina de Calidad Alimentaria colabora con el alquiler del espacio expositivo destinado a los productores ecológicos inscritos en sus registros, facilitando así su participación en uno de los principales escaparates nacionales para la producción ecológica y la alimentación sostenible.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado que la producción ecológica representa "una oportunidad estratégica para el medio rural de Cantabria, al combinar sostenibilidad, calidad y valor añadido para los productores".

Asimismo, ha subrayado el apoyo del Ejecutivo autonómico a la presencia de las empresas cántabras en ferias de referencia, con el objetivo de abrir nuevos mercados, generar oportunidades comerciales y fortalecer el reconocimiento de sus productos.

En esta edición, el director de la ODECA, Juan Luis Centeno, ha acompañado a los nueve productores que representan a Cantabria a través de una amplia variedad de alimentos ecológicos que reflejan la riqueza y diversidad agroalimentaria de la comunidad.

Entre ellos se encuentra La Flor de Limón, que presenta su nueva limonada ecológica sin azúcar añadido, elaborada con un 33 por ciento de zumo natural, además de limones ecológicos, caviar cítrico, hojas de lima kaffir, mermeladas artesanas y su reconocido licor ecológico y artesanal Limoncelu Novaliego.

También participa Forestaciones Los Llanos, que comercializa bajo la marca Forberry una gama de zumos, preparados de fruta y mermeladas elaboradas a partir de arándanos ecológicos.

Por su parte, Salsasón se encuentra sus mermeladas artesanas con y sin azúcar, elaboradas con frutas de temporada, además de vinagres, infusiones y otros productos derivados del arándano. Como novedad, presenta unas galletas de espelta sin azúcar añadido elaboradas con arándano deshidratado.

Desde los Valles Pasiegos ha acudido Comounamanzana, una pequeña explotación ecológica familiar especializada en la elaboración artesanal de vinagres de manzana sin filtrar ni pasteurizar, jaleas, siropes, zumos y conservas elaboradas a partir de frutas de cosecha propia.

La cooperativa Ecológicos de Cantabria muestra una amplia variedad de frutas, hortalizas, legumbres, conservas vegetales y productos de repostería ecológica, entre ellos galletas, sobaos pasiegos, rosquillas y dulces tradicionales.

Asimismo, Sidra Somarroza presenta su completa gama de productos elaborados íntegramente con manzanas ecológicas de cosecha propia, entre los que destacan su sidra natural ecológica, sidra dulce ecológica, Capricho de Somarroza, la Sidra Rubí elaborada con manzanas de carne roja, además de vinagre ecológico de sidra, zumo natural de manzana y La Sidruca Ancestral.

La representación cántabra se completa con El Caballito del Cantábrico, productor de anchoa del Cantábrico sobada a mano y elaborada con aceite de oliva virgen extra ecológico; Quesería Los Tiemblos, especializada en quesos y yogures ecológicos elaborados con leche de vacas criadas en extensivo, y Ecoflores, referente en la producción de mieles monoflorales ecológicas, polen fresco, propóleo, jalea real y otros productos apícolas certificados.

Entre las novedades que presenta Ecoflores destacan la ambrosía ecológica, elaborada con miel, polen fresco y extracto de propóleo; la miel en panal ecológica; el extracto hidroalcohólico de propóleo en formato de gotas y spray bucal; el jarabe de miel con propóleo; el pan de abeja ecológico; la jalea real fresca ecológica, y una crema de cacao elaborada con miel ecológica.

BioCultura Madrid reúne durante cuatro jornadas a cientos de expositores y miles de visitantes, consolidándose como uno de los principales foros nacionales dedicados a la producción ecológica, la alimentación sostenible y el consumo responsable. Además, ofrece más de 300 actividades dirigidas tanto a profesionales como al público general.