La oposición tacha el discurso de Buruaga de "triunfalista", con proyectos "que no hemos visto" o "ya estaban"

CABEZÓN DE LA SAL, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición, PRC, PSOE y Vox, creen que el discurso de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP) por el Día de Cantabria ha estado lleno de "triunfalismo", anuncios que "no hemos visto" y proyectos que "ya estaban en marcha".

Así lo han manifestado los grupos PRC, PSOE y Vox en declaraciones a la prensa en Cabezón de la Sal, tras el tradicional discurso institucional de la presidenta regional con motivo de esta festividad, en el que Buruaga ha asegurado que Cantabria "ha arrancado el motor del cambio".

En primer lugar, el expresidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que el "gran cambio" de la comunidad autónoma lo impulsó su Gobierno y el "mérito" del actual Gabinete del PP es "no haber parado las obras en marcha, como hizo en su anterior mandato entre 2011 y 2015".

Así, ha enfatizado en que el "verdadero" cambio de la región se produjo de la mano del Ejecutivo que presidió el PRC, con la puesta en marcha de proyectos como el desarrollo eólico, La Pasiega, el MUPAC, la transformación de la Residencia Cantabria o el AVE, ha enumerado.

"Cantabria es una región de moda en España porque la pusimos en marcha los que estuvimos aquí durante 16 años gobernándola", ha asegurado.

Respecto al llamamiento de Buruaga sobre la unidad regional, Revilla ha señalado que "los regionalistas hemos demostrado que somos un partido que arrima el hombro porque por encima de todo está la región" y ha rechazado el pacto PSOE-ERC "al margen de lo que dice la Constitución".

Cuestionado por las investigaciones en Santillana del Mar, Revilla ha señalado a los jueces para que "investiguen" y, si hay motivo de condena, "que apliquen la ley".

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE Cantabria y diputada nacional, Noelia Cobo, ha opinado que Buruaga "ha pintado una Cantabria llena de anuncios" de los que "no hemos visto ni un hecho, ni una gestión".

Cobo ha dado la bienvenida al diálogo señalado por la presidenta regional, si bien ha censurado que "lleva un año de retraso", en el que el Ejecutivo autonómico "se ha dedicado a confrontar con el Gobierno de España en vez de trabajar por nuestro futuro".

Además, ha criticado que Buruaga reivindica "una igualdad de oportunidades que su Gobierno no es capaz de ofrecer" dado que, a su juicio, "después de un año vemos cómo para el PP hay ciudadanos de primera y de segunda categoría", como ha sucedido con el "deterioro" de los servicios públicos, la sanidad, la educación y la dependencia.

"Estamos viendo, a lo largo de todo el verano en Cantabria, cómo los recortes que están llevando a cabo suponen una bajada de prestaciones en los consultorios rurales, en los hospitales comarcales, que acabarán saturando el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla", ha dicho.

Asimismo, la portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz, ha calificado el discurso de la presidenta como "un exceso de triunfalismo extraordinario" y ha señalado que ha dibujado un escenario que "no se corresponde con la triste realidad de los cántabros".

"Parece que iba a morir de éxito", ha censurado Díaz, que ha señalado que la presidenta se ha referido a los pactos suscritos, pero no de la "poca ejecución" de los mismos.

En cuanto al "cambio" que ha experimentado la región según Buruaga, la portavoz de Vox ha aseverado que "la realidad es que los que no tienen médico no lo notan" o "los ganaderos que no cobran no lo perciben", por lo que, a su juicio, "algo de autocrítica hubiera venido muy bien".

Además, ha llamado la atención acerca de que la presidenta "parece que ha querido compararse" con las políticas regionalistas, cuando son los que precisamente "sostienen su presupuesto a cambio de no investigar la corrupción o de mantener una estructura de gobierno tan enorme como la que criticaba".

LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA "PREOCUPA" AL PP

Por el contrario, el portavoz parlamentario del PP, Juan José Alonso, ha valorado, como ha puesto de manifiesto la presidenta, "el cambio que Cantabria demandaba" y que "empieza a dar resultados tras un año de Gobierno".

Un año de "inmenso trabajo", ha dicho, que "ha puesto freno al desequilibrio que Cantabria venía sufriendo de los últimos años" y con el que "se empieza a ver el cambio y la reversión", cuyos resultados se verán "en el próximo ejercicio".

En cuanto a la financiación autonómica, ha señalado que es un tema que "preocupa especialmente" al PP porque, ha opinado, refleja "la entrega de Pedro Sánchez a los nacionalistas catalanes con un grave perjuicio para el resto de españoles, especialmente para los cántabros", algo que "no vamos a tolerar", ha aseverado.