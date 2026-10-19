La oposición se une en el Parlamento para pedir al Gobierno un Plan de Captación de Empresas para La Pasiega

Archivo - Obras del centro logístico de La Pasiega.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oposición parlamentaria de PRC, PSOE y Vox se ha unido este lunes en el Parlamento para solicitar al Gobierno de Cantabria (PP) un Plan de Captación de Empresas para La Pasiega y la rendición de cuentas trimestral sobre las actuaciones que se realizarán entorno a este equipamiento industrial.

Una moción presentada por los regionalistas ha obtenido 18 votos a favor frente a los 14 de los diputados del Partido Popular para una iniciativa que exhorta al Ejecutivo regional a presentar en el plazo de dos meses un plan que incluya, entre otros, una estrategia de comercialización con sectores y mercados prioritarios, suelo disponible, objetivos de empresas que puedan instalarse, captación de empleos o actuaciones a emprender de carácter nacional e internacional con el mismo fin.

Asimismo quieren que el Gobierno "rinda cuentas" cada trimestre, "diga que se ha hecho", cuáles son las solicitudes recibidas y la inversión comprometida. En palabras del portavoz regionalista, Pedro Hernando, "nada que un gobierno serio no haga".

La oposición quiere escuchar "plazos" y más "transparencia" frente a los avances de un centro logístico cuyo origen se atribuyen los regionalistas y que los populares dicen que lo han cogido "en pañales".

El portavoz del PP Alejandro Lid le ha recomendado a Hernando que "no se preocupe por conocer lo que no tiene que conocer" y ha subrayado que el "método del Gobierno Buruaga funciona".

A este respecto, ha puesto ejemplos de iniciativas empresarias que han crecido bajo el paraguas del Ejecutivo regional como el PCTCAN o el Parque del Besaya.

PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA CLOTILDE EN EL SCS

Por otro lado, la Cámara cántabra ha rechazado este lunes una moción socialista en la que se instaba al Ejecutivo autonómico a excluir los servicios prestados en el Hospital Santa Clotilde como mérito computable en cualquier procedimiento del Servicio Cántabro de Salud.

La finalidad de la iniciativa, que ha contado con el apoyo del PRC y el rechazo de los 'populares' y de Vox, era no proceder a la subrogación o integración del personal de este centro privado en el SCS, con el objetivo de primar y preservar los intereses de los funcionarios y de los trabajadores del sistema sanitario público, ha explicado Raúl Pesquera (PSOE).

Mientras que los regionalistas, que han presentado una enmienda de adición, han defendido que cualquier decisión que afecte a la situación laboral del personal del Hospital Santa Clotilde, incluida una eventual extinción del convenio singular, se ajuste a la legislación laboral y de empleo público aplicable, sin reconocer integraciones automáticas ni excluir derechos que pudieran resultar legalmente exigibles.

Paula Fernández ha trasladado al consejero de Salud, César Pascual, que "no puede cambiar el modelo y pretender después que nadie le pregunte por las consecuencias".

Sin embargo, el diputado del PP Miguel Ángel Vargas ha acusado al PSOE de "generar una falsa expectativa, un falso rumor y un falso relato sobre una posible integración del personal de manera automática".

"El convenio no convierte a los trabajadores de Santa Clotilde en empleados públicos, no incorpora a los profesionales del Hospital Santa Clotilde en las plantillas del Servicio Cántabro de Salud... no se les atribuye la condición de personal estatutario... No modifica los contratos laborales... No reconoce derechos automáticos de integración en el sistema público... No modifica los baremos de las listas de contratación, ni baremos de concursos, ni los procedimientos de provisión de puestos del Servicio Cántabro de Salud", ha aseverado.

Asimismo, desde Vox Natividad Pérez ha reprochado a los socialistas que tienen una "auténtica fijación por castigar y prohibir", y ha indicado que en su partido apuestan por la libertad y creen "firmemente" en la colaboración público-privada, con el objetivo de dar el mejor servicio a los ciudadanos.

"En una comunidad autónoma donde 14.000 pacientes soportan listas de espera con demoras medias de cuatro meses y medio, la prioridad de cualquier representante público debe ser garantizar una atención médica ágil y de calidad, sumando todos los recursos existenciales disponibles en lugar de levantar trincheras ideológicas", ha sostenido.