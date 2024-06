El Parlamento de Cantabria presentará recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

Tensión al sacar la socialista Ana Belén Álvarez la foto de la víctima franquista que rompió el presidente del Parlamento balear



SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía con los votos a favor del PP y VOX, el rechazo del PSOE y la abstención del PRC.

La iniciativa de presentar ese recurso ante el Tribunal Constitucional parte del PP cuyo diputado Iñigo Fernández, que también es senador autonómico, ha defendido la necesidad de recurrir "una ley que discrimina a unos españoles frente a otros" vulnerando así "el principio de igualdad ante la ley".

El 'popular' ha criticado que esta ley "deje a los políticos catalanes que promovieron el procés, promovieron la violencia y utilizaron las instituciones" para ello "exentos de cumplir la ley y que el resto tengamos la obligación de cumplirla". "Se les exculpa de todo" y "solo por la necesidad de sus votos para investir a Pedro Sánchez", ha lamentado.

"La Ley de Amnistía es la ley de la impunidad escrita en el Boletín Oficial del Estado y no la de acabar con un desencuentro. Discrimina a unos españoles contra otros y abre la puerta a otras desigualdades", ha advertido.

Y, en este sentido, ha avisado que ya se está hablando de la condonación de los 15.000 millones de deuda de Cataluña, la transferencia de la competencia de pensiones al País Vasco o un nuevo modelo de financiación territorial con "una financiación singular" para Cataluña. "Solo de pensarlo, aterra", ha opinado.

En la misma línea, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, cuyo grupo ha apoyado la iniciativa, ha considerado que "hay sobradas razones" para que la Cámara regional recurra la Ley de Amnistía porque "la norma se adopta sin base constitucional", es "arbitraria", es "una autoamnistía porque los votos de sus beneficiarios han sido imprescindibles para su aprobación" o pretende "menoscabar la autonomía de jueces y fiscales".

Frente a ello, el PSOE ha criticado que el PP haya presentado la iniciativa "sin ninguna argumentación" y ha asegurado que, por ello, pidió la reconsideración de la Mesa de la cámara. "Un poquito más de trabajo señor Fernández", le ha reclamado la socialista Ana Belén Álvarez, para quien el diputado 'popular' solo pretende con esto "ser el alumno aventajado de Feijóo".

Para la parlamentaria socialista, los 'populares' prefieren "enarbolar" la "bandera de la ruptura" como VOX y que se mantenga el "clima de crispación y enfrentamiento" en Cataluña.

"El PP solo quiere generar odio entre españoles", ha opinado Álvarez, que ha comparado eso con el gesto realizado la pasada semana por el presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne (Vox), rompiendo la fotografía de una víctima de la dictadura franquista.

En este punto, la socialista ha sacado a la tribuna la citada foto lo que ha provocado quejas en el hemiciclo y la presidenta de la Cámara ha intervenido pidiendo la retirada de la fotografía porque el reglamento del Parlamento no lo permite y "no es el tema de debate" y, al no quitarla, ha llegado a advertir de la expulsión del grupo socialista del hemiciclo.

Al final, la diputada socialista ha retirado la imagen pero la tensión por ello ha continuado, especialmente con la portavoz de VOX que ha lamentado el "circo del PSOE" que saca esa foto cuando, ha considerado, debería sacar "la de las 850 víctimas de ETA y sus socios de gobierno".

Frente a todo este debate, el diputado regionalista Pedro Hernando ha lamentado que PP, PSOE y VOX solo son "el soniquete de sus partidos nacionales" y les ha criticado por debatir "otra vez" la Ley de Amnistía cuando "de lo que tenemos que hablar hoy es si la norma es recurrible" por el Parlamento de Cantabria porque esa ley "afecte o menoscabe nuestra autonomía".

Así, ha denunciado que "vuelvan a utilizar las instituciones para las políticas de sus mayorías". "Es un error que pagamos con el desprestigio de las instituciones", ha dicho y se ha preguntado "en qué lugar quedará el Parlamento de Cantabria si finalmente el Tribunal Constitucional dictase sentencia amparando la constitucionalidad de la ley".

PP y VOX TUMBAN MOCIÓN DEL PRC SOBRE SANIDAD

Por otro lado, en la sesión el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno de Cantabria, el PP, con el apoyo de VOX, ha tumbado una moción el PRC, que sí ha contado con los votos del PSOE, y en la que pedía el cumplimiento de resoluciones aprobadas por el Parlamento en materia de salud.

La diputada regionalista Paula Fernández ha denunciado que la Sanidad cántabra se encuentra "en coma" y ha lamentado que "hoy todo está peor" por la "nula gestión" del consejero de Salud, César Pascual, y ello pese a las "expectativas generadas" por la "presidenta sanitaria", como ha llamado a María José Sáenz de Buruaga.

La 'popular' María Jesús Susinos ha criticado que el PRC ahora sea "experto" en Sanidad cuando "nunca" quiso gestionar el área en todos sus años en el Gobierno y "miraba para otro lado y solo callaron aún viendo el rumbo que tomaban las políticas sanitarias de sus socios". Y también ha denunciado que los regionalistas solo hagan hincapié en sus propuestas, la mayoría "con plazos imposibles de cumplir".

MEJORAR TRANSPARENCIA DE LISTAS DE ESPERA

Por otro lado, el Parlamento ha reclamado al Gobierno regional mejorar la "transparencia" de los datos de las listas de espera quirúrgica, pruebas diagnósticas y consultas de especialidades al aprobarse una moción del PSOE con el apoyo de PRC y VOX y a la que el PP ha votado en contra criticando la "osadía" de los socialistas de reclamar lo que ellos no hacían.

El diputado del PSOE y exconsejero del área Raúl Pesquera, que ha logrado el apoyo de VOX a la iniciativa al aceptar una enmienda, ha reclamado que se publiquen "todos los datos". "Ojalá mejore todo pero, si todos los datos son buenos, publiquenlos, eso es lo que pedimos", ha dicho.