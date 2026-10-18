El Parlamento debatirá este lunes sobre el proyecto 'Bosques de Santander', pensiones e inmigración

Pleno del Parlamento de Cantabria - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Cantabria debatirá este lunes sobre pensiones e inmigración en una sesión en la que la oposición preguntará por el proyecto 'Bosques de Santander', el transporte escolar y la cuenta vivienda para jóvenes, entre otras cuestiones.

La sesión comenzará a las 11.30 horas con una moción sobre el absentismo laboral de Vox, grupo que también planteará la estrategia de la política de ayudas de la Consejería de Inclusión Social.

El PRC presentará una moción relacionada con las actuaciones respecto al proyecto de La Pasiega mientras que el PSOE lo hace acerca de la situación laboral del personal del Hospital Santa Clotilde tras la entrada de vigor del convenio con el Servicio Cántabro de Salud.

El pleno continuará con tres proposiciones no de ley (PNL). La iniciativa del Grupos Regionalista tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de pensiones y la del PSOE sobre la ampliación del transporte escolar para los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional.

Por su parte, Vox plantea la repatriación de inmigrantes que hayan entrado de forma ilegal en el país, ha señalado el Parlamento en un comunicado.

CONTROL DEL GOBIERNO

Por otro lado, los grupos de la oposición interpelarán al Gobierno por el crecimiento económico (PSOE), el cumplimiento de la puesta en marcha de cuenta vivienda para jóvenes (PRC) y la situación del índice de producción industrial (Vox).

En esta sesión, el PRC presentará una batería de preguntas referidas a la negociación del convenio colectivo del personal laboral de la Administración Regional y cuestionará al Ejecutivo por la dotación de personal de la unidad de protonterapia del Hospital Valdecilla y por la planta de biogás de Hazas de Cesto.

Vox preguntará por el servicio de atención a la dependencia y cuestiones relacionadas con el proyecto 'Bosques de Santander'.

Mientras que la prestación del servicio de ayuda a domicilio y el centro de salud Campoo Los Valles son los asuntos por los que se interesa el Grupo Socialista en el pleno.