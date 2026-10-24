Parte del primer premio del sorteo de la Lotería de este sábado cae en Reinosa

Administración número 2 de la Avenida Puente Carlos III de Reinosa - LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado en Reinosa un primer premio, dotado de 60.000 euros al décimo, correspondiente al número 00756.

Ha sido consignado en la administración número 2 de la Avenida Puente Carlos III, según información de Loterías y Apuestas del Estado.

Además de en la capital campurriana, el primer premio también ha sido vendido en la administración 1 de Abadía, 8, en Vélez Rubio (Almería) y en la 6 de la Avenida de Novelda, 81, en Elche (Alicante).

El segundo premio, que ha recaído en el número 83.727 y está dotado con 12.000 euros al décimo, ha estado repartido en Pulpí (Almería), Gavà (Barcelona), A Coruña, Castillo del Romeral (Las Palmas), Sarria (Lugo), Irurtzun (Navarra), Pamplona (Navarra), Villar de Ciervo (Salamanca), Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), Alzira (Valencia), Xàtiva (Valencia) y Tudela del Duero (Valladolid). El reintegro ha correspondido al 6, 7 y 1.