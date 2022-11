Los partidos cántabros viajan a Bruselas para impulsar la financiación europea al tren Santander-Bilbao

Revilla considera que se trata de una "noticia muy positiva"

SANTANDER, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces parlamentarios de todos los partidos: PRC, PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, viajan este martes a Bruselas para impulsar la financiación europea al tren Santander-Bilbao. La delegación cántabra se reunirá mañana con los eurodiputados miembros de la Comisión de Transportes del Parlamento europeo que a principios de año discutirá las alegaciones al documento del mapa europeo de redes.

La intención de los parlamentarios cántabros es convencer a los diputados europeos para que incluyan la línea ferroviaria Santander-Bilbao en el proyecto.

La delegación parlamentaria cántabra, encabezada por el presidente de la institución Joaquín Gómez, está compuesta por los portavoces de los cuatro grupos representados en la Cámara autonómica: Pedro Hernando por el Grupo Regionalista, Íñigo Fernández, por el Grupo Popular, Noelia Cobo, por el Grupo Socialista y, en representación del Grupo Mixto Félix Álvarez (Ciudadanos) y Cristóbal Palacio (Vox).

La visita comenzará mañana a las 10 horas con una reunión con Isabel García Muñoz, que ha participado en el dictamen sobre la revisión del reglamento de RTE-T, y con la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal miembro de la Comisión de Presupuestos.

A continuación, mantendrán un encuentro con el eurodiputado del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, Jorge Buxadé, y seguidamente otra cita con Pablo Arias y Dolors Monserrat del Grupo del Partido Popular Europeo.

Por último, la delegación cántabra será recibida por Izaskun Bilbao del Grupo Renew Europe y miembro de la Comisión de Transportes de la UE, y Olga Caballero.

La agenda cántabra en Bruselas prevé que los diputados asistan al Pleno del Comité Europeo de las Regiones y, para finalizar la jornada asistirán además a una recepción en la Oficina del Gobierno de Cantabria con los cántabros que residen en Bélgica.

"NOTICIA MUY POSITIVA"

Al ser preguntado por este viaje conjunto tras asistir a un acto en el Centro Botín, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha valorado que todos los partidos se hayan puesto de acuerdo para viajar a Bruselas a reclamar la integración de la comunidad en la red ferroviaria europea y una conexión en tren con Bilbao, algo que es su opinión "es de justicia".

Para Revilla se trata de una "noticia muy positiva". "Es la primera vez que veo que por fin en un Parlamento se actúa con criterio de interés regional y se dejan aparte las rivalidades entre los partidos. Y además es más de agradecer ahora que estamos ya metidos prácticamente en una nueva campaña electoral", ha enfatizado.

"O sea, que muy bien que vayan todos a Bruselas y que espero que puedan obtener lo que pretenden, que es una cosa además de pura justicia", ha señalado el presidente, que ha recordado que también él estuvo hace medio año en Bruselas para plantear a los comisarios europeos "la gran injusticia que supuso que en 2015, cuando se hizo la red básica transeuropea, quedase Cantabria excluida".

En este sentido, ha reconocido que todavía no se explica "cómo quedó excluida" Cantabria de la red. "No sé si no se pidió (el Gobierno central) o no se pidió con suficiente fuerza. Pero es un anacronismo que toda España del Norte esté articulada a esa red y Cantabria se quedase fuera", ha insistido.

Y ha señalado que ahora se abre una posibilidad de reducir la terminación a 2040 en vez de en 2050 y tener financiación europea en parte de esa red de conexión ferroviaria.

"Ya tenemos adelantado el estudio informativo de la conexión con Bilbao, porque nosotros conexión sí vamos a tener: la conexión que tiene los asturianos y los gallegos prácticamente es la misma que tendremos nosotros cuando tengamos el AVE a Madrid con la llegada a Burgos", ha sostenido Revilla, que ha subrayado que la conexión que quiere Cantabria es directa con Bilbao, "no tener que bajar a Burgos".

En este sentido, ha explicado que lo que se plantea es que entre dentro de la financiación de la red básica que ahora se va revisar en el Parlamento y que supondría una reducción del plazo de diez años.

Y que lo vayan a pedir todos los grupos supone "una fuerza importante", según Revilla, pues su aprobación ya no depende de los comisarios sino del voto de los parlamentarios.

"Si todos los partidos de España, todos, y desde luego, cuando yo fui, tuve una receptividad grande por parte de ellos, iban allí a pedirlo... yo creo que hay probabilidades de que salga", ha opinado.