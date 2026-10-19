Pascual dice que Reinosa va a tener "el mejor" centro de salud de Cantabria

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, interviene en un Pleno del Parlamento.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha afirmado que Reinosa va a tener "el mejor centro de salud de Cantabria" y que será el primero que cuente con climatización integral.

Así lo ha dicho en el último punto del orden del día del Pleno del Parlamento de este lunes en contestación a las criticas del Partido Socialista por "el retraso" en la apertura del consultorio de la capital campuriana.

En una pregunta, el diputado del PSOE Raúl Pesquera le ha reprochado también la demora en la puesta en funcionamiento de la base del 061 --que Pascual ha vinculado a la apertura del centro de salud-- y la falta de atención pediátrica en la comarca.

El consejero ha contestado que Reinosa cuenta con dos pediatras, "una de ellas está de baja desde hace meses y la otra está de vacaciones". Según ha indicado, ningún otro pediatra ha querido desplazarse hasta la ciudad. Una circusntancia que ha supuesto que las familias se hayan trasladado hasta Los Corrales de Buelna para recibir atención médica, ha criticado el socialista.

Pascual ha señalado que "no hay pediatras" y que no se va a hacer una movilización obligatoria de profesionales. Ha asegurado que se ofrecen los incentivos "que los médicos quieren" y ha afirmado que "se está trabajando en posibles jornadas diferentes, pero ese es un tema que se tratará con exquisito cuidado", ha matizado.

En cuanto a las protestas del alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín (PSOE), por no haber sido recibido aún en la Consejería, el titular de Salud ha indicado que él se reúne con los regidores "progresivamente" y en consecuencia "será citado cuando le toque".

Por su parte, Pesquera ha manifestado que "la gestión sanitaria periférica es un desastre" y que las "desigualdades" de la prestación sanitaria entre unas zonas y otras "no para de crecer".

UNIDAD DE PROTONTERAPIA

En la sesión vespertina Pascual también ha señalado que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) tiene en marcha una modificación de la plantilla orgánica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla que contempla la creación de seis plazas para atender la unidad de protonterapia.

Serán dos facultativos especialistas en oncología radioterápica, dos de radiofísica hospitalaria y dos técnicos superior especialistas en radioterapia.

Lo ha informado en contestación a una pregunta del PRC, en la que ha señalado que la creación de estas seis plazas significa un incremento presupuestario previsto de casi 380.000 euros.

Según ha afirmado, la formación especializada antes de iniciar la actividad clínica y el personal específico para que la prototerapia amplíe la capacidad de Valdecilla "sin detraer efectivos de otros servicios" está "perfectamente planificada y en marcha".

Y es que ha señalado que la instalación de la prototerapia necesita una preparación específica que debe comenzar aproximadamente dos años antes de la actividad clínica y que "va más allá" de asistir a un curso.

"Hace falta práctica continuada, dedicación específica y conocimiento de los sistemas de planificación y seguridad", ha indicado el consejero, que ha puntualizado que dicha formación se viene realizando desde marzo de 2025 tanto en España como fuera en países como Holanda, Dinamarca o Noruega.

Además, el titular de Salud ha subrayado que la obra del búnker se terminará el año que viene y que, posteriormente, el Consejo de Seguridad Nuclear pasará la respectiva inspección, la cual "necesitará el tiempo que necesite".

Sin embargo, eso no quiere decir que la unidad "no esté funcionando", porque aunque no pueda funcionar con pacientes hasta que no esté la autorización, sí podría usarse para investigación, ha recalcado.

Por su parte, la regionalista Paula Fernández ha puesto el foco en los profesionales, ya que "se está poniendo entredicho un proyecto de grandísima envergadura" si esos recursos humanos no están asegurados, apuntando a la precariedad laboral y la incertidumbre sobre su futuro.

AYUDA A DOMICILIO

También ha subido a la tribuna del Parlamento la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), para negar que se haya reducido el horario general de funcionamiento del servicio de ayuda a domicilio como ha denunciado el Grupo Parlamentario Socialista quien ha presentado una batería de preguntas sobre el tema.

Según ha explicado su diputada Norak Cruz, durante las tardes de los sábados, desde las 15.00 a las 22.00 horas, los domingos y festivos el servicio se considera excepcional con la prestación únicamente de tareas de cuidado personal para los nuevos usuarios con grados I y II, y que será la Fundación Cantabria Salud y Bienestar la que valorará a los beneficiarios. Algo, que, además, va en contra de la igualdad de derechos, ha remarcado.

En su contestación, Gómez del Río ha señalado que lo que se ha hecho en el nuevo pliego --de julio de 2025-- es diferenciar dos tipos de jornada: una ordinaria con una prestación del servicio de carácter personal y doméstico y una jornada excepcional los sábados entre las 15.00 y las 22.00 horas y los domingos y festivos entre las 7.00 y 22.00 horas centrado en el servicio de carácter personal, es decir, higiene, alimentación, movilidad y cuidados especiales, ha especificado.

Ha defendido que en estas franjas excepcionales se garantiza la atención a las personas con grado III y también a las personas de cualquier grado cuando existan circunstancias que, tras una valoración individualizada y motivada, se haga necesaria la prestación.

"Por lo tanto, no estamos ante una supresión de servicio para las personas con grados I y II", ha dicho para asegurar que la igualdad "se garantiza", porque la igualdad "no significa prestar exactamente lo mismo a todas las personas, sino lo que realmente es necesario".

"No existe un modelo uniforme para todas las personas. La intensidad de los servicios, los horarios, deben realizarse en atención a cada una de las necesidades de las personas. Este siempre ha sido el criterio y sigue siendo hoy", ha destacado Gómez del Río, para insistir en que los derechos "son los mismos para todas las personas" y que "lo que cambia son los mecanismos de organización y planificación necesarios para prestar mejor el servicio".

Sobre las nuevas incorporaciones, ha dicho que no se niega el acceso, sino que se somete a una valoración individual y que en dicho pliego hubo un incremento "sustancial" en el precio de la licitación para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del servicio.

En relación a este asunto, anteriormente la consejera contestó una pregunta de Vox, grupo que ha criticado el "calvario diario que padecen" las empleadas con "una precariedad intolerable bajo la pasividad cómplice de su Gobierno", ha dicho Natividad Pérez.

Ha enumerado las quejas de las trabajadoras en cuanto a las condiciones laborales y de prestación del servicio tras la subrogación por parte de la empresa People Plus Innovation, en el lote 5 referido al área de Torrelavega, Besaya y Campoo-Los Valles.

A ello, Gómez del Río ha defendido que desde su Consejería se actúa con "responsabilidad" y ha matizado que cuando ha habido una queja se ha controlado el contrato y protegido tanto a los usuarios como a las prestadoras del servicio.

Además, ha subrayado que desde la subrogación no consta ninguna reclamación formal relacionada con la prestación del servicio; si bien, entre enero y junio se habían registrado cinco "que se solventaron", ha puntualizado.