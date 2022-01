Pastor (PP) replica a Garzón que "no hay alimentos buenos ni malos" sino "dietas buenas y malas"

SANTANDER, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Social del PP, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y exministra de Sanidad, Ana Pastor, médica de formación, sostiene que "no hay alimentos buenos ni malos" sino "dietas buenas y malas".

Así lo ha afirmado este viernes la también expresidenta del Congreso y exministra de Fomento durante su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés, en Santander, al hilo de la polémica sobre las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la carne española.

"Algunos todavía no saben lo que es la ganadería y el sector de la alimentación en España", ha aseverado Pastor, que ha tildado de "tonterías" las declaraciones realizadas por éste en un medio de comunicación británico cuestionando la calidad de la carne española, unas palabras tras las que, a su juicio, "no debería seguir en política". "Yo no saldría a la calle", ha afirmado.

UCRANIA

Otro tema de actualidad al que se ha referido Pastor, aunque de forma muy breve, ha sido sobre la crisis de Ucrania y la posibilidad de guerra con Rusia.

En este sentido, ha recordado el apoyo que en este tema ofreció el presidente del PP, Pablo Casado, al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez (PSOE). "Es toda una vergüenza que somos nosotros los que apoyamos (...) y los socios son los que no están", ha dicho Pastor.

"El problema del Gobierno, es el problema de con quién gobierna", ha afirmado la dirigente popular, que ha recordado las palabras del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba en la que denominó "Gobierno Frankestein" a una coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. "Cuando tus socios son señores que quieren cargarse España las cosas no te van demasiado bien", ha aseverado.