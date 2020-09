TU pide amparo al Parlamento de Cantabria ante las "deficiencias" detectadas en el inicio de curso

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Trabajadores Unidos (TU) ha pedido amparo al Parlamento de Cantabria ante las "serias deficiencias organizativas y preventivas" detectadas en el inicio del curso escolar 2020-2021 en la región y ha solicitado a la Cámara que se realice un seguimiento y se audite la situación que se está viviendo en el ámbito de los centros docentes de la región.

TU, además de recomendar a los padres que lean "con detenimiento" los planes de contingencia antes de firmar, ha pedido amparo a la Cámara regional ante estas "deficiencias" observadas en el inicio del curso escolar, como la ausencia de instrucciones claras a los centros.

Además, según este sindicato con representación en la Junta de Personal Docente, "incluso se responsabiliza en algunos centros de las tareas de limpieza y desinfección del mobiliario a los alumnos" en los cambios de clase; cambios que además "rompen la filosofía de grupos burbuja".

Ante estos y otros hechos, como la ausencia de protocolos de eliminación de residuos biológicos, TU ha remitido al presidente del parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez, un documento en el que expone la "grave problemática" que está suponiendo la apertura de los centros educativos "en estas condiciones".

"Recibimos cientos de llamadas en esta organización de trabajadores que no saben a estas alturas ni cuál es su competencia o misión en el centro en las diferentes situaciones que se plantean en cuanto toma de temperaturas, asistencia alumnado, etcétera. Nos llaman incluso padres de alumnos perplejos ante esta huida hacia adelante de la Consejería", ha señalado el sindicato.

Ante la ausencia de respuesta de Educación, TU ha solicitado que el presidente del Parlamento traslade sus preocupaciones a todos los grupos "y se tomen decisiones en la sede de la soberanía popular". Algún grupo ya se ha puesto en contacto con la organización para conocer la situación.

DEFICIENCIAS

Entre las deficiencias denunciadas por TU están considerar a los directores de los centros "como únicos responsables de tomar las medidas necesarias respecto a seguridad frente al COVID" aunque no se les permite su cierre; y el hecho de que los trabajadores aún no cuentan con los horarios ni calendarios laborales del curso.

Además, según TU, no se cumplen las ratios por aula; la ventilación se limita a la apertura de ventanas; no se toman las medidas de seguridad necesarias respecto al personal; y no se da ninguna clase de formación al personal subalterno.

"La escasez de personal obliga a cambiar horarios al personal laboral del centro, sin ningún control o protocolo, improvisando en cada momento y se realizan de palabra modificaciones sustanciales no comunicadas a los representantes de los trabajadores", señala TU.

También, que no hay unidad de criterios en la Consejería sobre que funciones extras; que se está contratando personal de forma escasa "y sin haber realizado las pruebas pertinentes que exige la pandemia"; no hay protocolos de toma de temperatura ni personal asignado para tal labor; ni se han realizado test a todos los trabajadores de los centros.

"Todo este caos organizativo pone en peligro tanto la salud de los usuarios del centro y sus familias como la seguridad de los trabajadores de la Consejería de Educación, como se está pudiendo comprobar en los positivos que se están produciendo en los diferentes centros docentes, como si se diera por sentado que es irremediable el contagio en toda al comunidad educativa", indica el sindicato en su misiva, en la que apela a los grupos a que "la cordura llegue a los responsables de la Consejería de Educación y Sanidad antes de que sea tarde" y "actúen de forma responsable, profesional, coordinada y con el respeto que merecemos todos los ciudadanos de Cantabria".