Las pistas de tenis cubiertas del Complejo Ruth Beitia comenzarán a renovarse en noviembre

Archivo - Obras en el complejo deportivo Ruth Beitia - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander comenzará en noviembre las obras de renovación de las cuatro pistas de tenis cubiertas del Complejo Ruth Beitia.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que se trata de una intervención planificada con criterios técnicos, orientada a garantizar condiciones adecuadas de uso durante todo el año, a preservar una infraestructura que presta un servicio continuo a miles de usuarios y a asegurar una gestión responsable de los recursos públicos a medio y largo plazo.

El proyecto de esta actualización de las cubiertas cuenta con un presupuesto de 706.387 euros y un plazo de ejecución estimado de tres meses de forma que el calendario de obra permitirá compatibilizar, en la medida de lo posible, los trabajos con la programación deportiva, minimizando las molestias para los usuarios.

La actuación consistirá en intervenir en los entronques de las bajantes de la zona del pasillo de entrada, se ampliarán las arquetas y colectores por otros mayores para evitar la entrada de agua a las pistas y canalizar adecuadamente la recogida hacia la red de saneamiento, sobre todo en episodios de lluvia intensa.

Además, se realizará una actuación complementaria mediante el cierre parcial del lateral de las pistas 1 y 3, con el objetivo de evitar la entrada de agua arrastrada por el viento del este, que es una zona que no está protegida por el edificio de las pistas de pádel. Esto ayudará a evitar posibles entradas de agua a la superficie de juego.

Con esta intervención, se mejorará la protección frente a la lluvia, el viento y las posibles condensaciones, se aumentará la durabilidad de la estructura y se reducirán costes de mantenimiento, optimizando el confort.

Además, se reforzará la imagen del complejo acorde con el nivel de uso que registra, prolongando la vida útil de la instalación y cuidando el patrimonio municipal.

Desde el Ayuntamiento y desde el Instituto Municipal de Deportes el objetivo es garantizar que las instalaciones deportivas municipales ofrezcan condiciones adecuadas, funcionalidad y confort, con independencia de la climatología.

De manera simultánea a la ejecución de la cubierta de las pistas de tenis, se procederá también a la reparación del suelo. En este sentido, el pavimento será renovado mediante la aplicación de varias capas de resina.

El complejo cuenta con ocho pistas de tenis, cuatro al aire libre y cuatro cubiertas. Las cubiertas se construyeron en el año 2008, de forma conjunta con la cubierta de dos pistas de pádel, y en 2018 se renovó la superficie de juego de las pistas de tenis. Desde entonces, el uso de la instalación se ha mantenido de forma muy estable y elevada.

Actualmente las pistas cuentan con 45.000 usos de abonados a través de la actividad de las escuelas municipales de tenis, tanto de adultos como de menores, y de las competiciones o actividades federadas.