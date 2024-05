La plantilla de Ferroatlántica se concentra en la fábrica de Boo contra las "rebajas salariales"

Señala que el grupo empresarial ha registrado su "mejor resultado económico en la historia" y pide que no "castigue" a los empreados



SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de se han concentrado este miércoles durante una hora en los accesos la planta de Ferroatlántica de Boo como protesta por la pretensión del Grupo Ferroglobe de llevar a cabo "rebajas salariales" y de las condiciones laborales en la negociación del III Acuerdo Marco para sus fábricas de todo el país.

En la concentración, que se ha llevado a cabo de 13.00 a 14.00 horas y a la que según el sindicato USO han acudido un centenar de empleados, el presidente del comité de empresa ha leído un comunicado a través del que la plantilla ha mostrado su "más absoluto desacuerdo y hartazgo" en torno a la negociación del citado acuerdo.

Y es que los trabajadores denuncian que, tras más de 18 meses de negociaciones, la empresa "no sólo no se apea de su idea de recortar poder adquisitivo, sino que además quieren también parte de nuestros derechos laborales".

"No vamos a permitir que ni nuestros derechos queden pisoteados ni una merma salarial, esta plantilla no se va a quedar de brazos cruzados, no merecemos este trato", han asegurado.

La vigencia del último Acuerdo Marco finalizó en 2022, en un contexto marcado por la situación del mercado eléctrico y las pérdidas económicas que podría sufrir la compañía, por lo que se acordó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para los años 2022 y 2023 que posteriormente se prorrogó hasta junio de este año.

Dicha negociación, ha subrayado el comité, supuso "unos recortes" y una merma del 10% en los salarios, a lo que se suma la "entrega a la empresa" de la prestación por desempleo "una bolsa muy apreciada por los trabajadores".

"Todos estos recortes han permitido al Grupo Ferroglobe ahorrarse unos costes fijos de producción de entre 40 y 60 millones de euros en España, además de una deslocalización de la producción a Francia, Noruega y Sudáfrica, permitiendo que los años 2022 y 2023 hayan sido los de mejor resultado económico en la historia", con "cientos de millones de euros de Ebidta ajustado, reparto de unos bonus para toda la cúpula empresarial de varios millones de euros y con unos inicios de 2024 aún mejores".

Así lo ha recogido el manifiesto leído por el comité, que ha mostrado una "profunda alegría por estos hitos económicos después de unos años al borde de la bancarrota" pero ha advertido que son posibles también gracias a la "buena voluntad y disposición" de los trabajadores.

Por ello, entienden que no se les debe "castigar con una sangría salarial y laboral". "No vamos a permitir la perdida ningún derecho más, ni una pérdida de nuestro poder adquisitivo. Más aún después de las duras medidas que hemos tomado en los últimos años", han insistido.

Finalmente, han llamado al grupo a que reflexione y retome "a la mayor brevedad posible las negociaciones de manera mucho más justa y constructiva".