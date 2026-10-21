La Policía sorprende a cinco conductores drogados en menos de seis horas en la calle Vargas

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander, a 17 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha sorprendido en menos de seis horas a cinco conductores drogados en la calle Vargas.

En un comunicado, el Cuerpo ha detallado que todos fueron localizados en un control preventivo entre las 18.30 horas del martes y la 1.00 horas de hoy miércoles.

De ellos, tres, de 54, 48 y 26 años, dieron positivo en THC y cocaína; uno, de 48 y que llevaba un motocicleta, había consumido cocaína; y el último, de 22 años, dio positivo en THC.

A los cinco conductores se les ha abierto expediente administrativo.