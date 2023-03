El PP acusa al Gobierno de "desviar" 112 millones de fondos UE a otros gastos, "bordeando el fraude de ley"

Pedirá el lunes en el Pleno explicaciones a la consejera de Economía y luego tomará las "decisiones pertinentes"



SANTANDER, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) de "desviar" al menos 112 millones de fondos europeos a gastos, nóminas y otros "agujeros presupuestarios", "bordeando el fraude de ley", algo por lo que el lunes, 20 de marzo, pedirá explicaciones en el Pleno del Parlamento a la consejera de Economía y Hacienda, la socialista Ana Belén Álvarez.

De esta forma, el PP se une también a lo dicho ayer por Vox, que en su caso señaló que el desvío ascendía a 82 millones en el último trimestre de 2022 y anunció que lo había denunciado ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), tras lo que el Gobierno regional tildó de "ridículas" esas afirmaciones y consideró que dicha denuncia se iba a "quedar en nada".

Ya hoy la secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta, ha afirmado que son 112 millones los fondos supuestamente desviados por el Ejecutivo a "otros gastos que no tienen nada que ver" con los proyectos "transformadores para los que la UE concedió esos recursos".

Sin embargo, el PP no ha decidido aún si, como Vox, lo denunciará formalmente y esperará a escuchar las explicaciones de la consejera y a que se le entreguen los expedientes sobre el tema que aún no le han sido aportados. "No sabemos que tienen que ocultar", ha dicho la secretaria autonómica de los populares cántabros, que ha explicado que con toda esa información el partido tomará la "decisión pertinente".

Respecto a la respuesta del Gobierno a la denuncia de Vox, la secretaria autonómica del PP ha opinado que la Consejería de Economía "puede hablar de lo que quiera, pero la realidad desmiente cualquier intento de desviar la atención a lo que es la realidad".

González Revuelta ha indicado que el Gobierno de España ha asignado a Cantabria 308 millones de fondos europeos, de los cuales hasta el momento han llegado a Cantabria 282.

Y ha insistido en que el Gobierno, "en lugar de destinar los fondos europeos a empresas y familias", lo ha destinado "a tapar su desastre de gestión", dedicándolo a cubrir "agujeros presupuestarios, a pagar sueldos y gasto corriente" tras haber infradotado, a su juicio, algunas partidas de los Presupuestos autonómicos, dedicando 67 millones menos en gastos de personal o 22 menos a conciertos educativos.

"La suma del agujero fue de 126 millones, que para poder taparlo se ha tenido que realizar una ingeniería financiera bordeando el fraude de ley", desviando el pasado año 112: 37 de los fondos React y 75 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. "El Gobierno no ha sido capaz de ejecutar una cantidad superior a los 112 millones y se los ha gastado en más recursos para la propia Administración", ha reiterado.

Frente a estas cantidades, ha indicado que las obligaciones reconocidas con cargos a dichos fondos durante 2022 apenas superan los 33 millones, de los cuales no cree que no son ni el 50% han llegado a las empresas. "Se ha desviado 3 veces más dinero a gasto de personal y gasto corriente de la Administración que el que ha llegado a empresas y familias a través de fondos europeos", ha criticado.

"INGENIERÍA FINANCIERA" DEL GOBIERNO

González Revuelta ha expuesto cómo el Gobierno ha procedido a desviar esos fondos, para lo que --ha dicho-- ha tenido que llevar a cabo un trabajo de "ingeniería financiera".

Según ha dicho, para ello, el Gobierno ha usado la partida de imprevistos y funciones no clasificadas de los Presupuestos, desviando allí las cantidades no ejecutadas de los fondos europeos que estaban presupuestados al ser una partida que tiene una "mayor flexibilidad que otras y, desde allí, puede transferirse libremente".

"Se trata de una partida puente en la que el dinero ha pasado solo unas horas para después utilizarlos en pagar sueldos y gastos corrientes bordeando el fraude de ley", ha apuntado.

ALERTA DE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS

En la rueda de prensa, la secretaria autonómica del PP ha advertido de la que la UE está "muy vigilante para que los estados destinen los fondos asignados a proyectos que cumplan los objetivos marcados y sean verdaderamente útiles en la recuperación económica" y considera que "el problema lo tendrá el próximo Gobierno que salga de las urnas en mayo, que tendrá que afrontar cómo devolver el dinero que se ha desviado en 2022 y tendrá que justificar ante la UE, la utilización de los fondos en proyectos de la economía".

Así, ha confiado a que el próximo Gobierno pueda "reconducir" la situación y evitar que haya que devolver a la UE los fondos o que estos sean retirados.