El PP apoya una moción del PSOE para exigir mejoras a Ambuibérica: pide "lo que no fue capaz de hacer"

El Parlamento cántabro ha sacado adelante en el Pleno de este lunes, con los votos de PP, PRC y PSOE y con la abstención de Vox, una iniciativa de los socialistas para exigir a la empresa adjudicataria del servicio del transporte sanitario, Ambuibérica, que cumpla los pliegos del contrato, incorpore nuevos vehículos y se adhiera a la normativa de seguridad laboral, dado el mal estado de las ambulancias y material actual.

El PP, que gobierna el Ejecutivo regional, ha apoyado la iniciativa del PSOE --que la pasada legislatura estuvo al frente de la Consejería de Sanidad-- aunque ha opinado que "plantea aspectos positivos que no fue capaz de hacer cuando estuvo gobernando".

"Votamos a favor de esa propuesta porque es un reconocimiento a hacer lo que ustedes no han sido capaces de hacer hasta hace seis meses", ha subrayado el diputado 'popular' Miguel Ángel Vargas.

En concreto, los puntos de la moción instan al Gobierno regional a establecer un calendario de incorporación de los nuevos vehículos del transporte urgente que exigen los pliegos en un plazo máximo de 180 días a contar desde la adjudicación del contrato, por tanto en marzo. En este sentido, tanto Vox como PP han reiterado que no se le puede exigir a la empresa porque aún está en plazo, mientras que el PSOE ha cuestionado "de dónde van a sacar" las ambulancias en un mes si aún no han incorporado ninguna.

La iniciativa también reclama realizar una auditoría a todas las ambulancias que prestan tanto el servicio de transporte urgente como el programado, en lo referente al estado del vehículo (kilómetros, estado de conservación, etcétera) y a su equipamiento sanitario; y exige que se cumpla estrictamente la legislación vigente en materia de seguridad laboral y los requisitos exigidos en los pliegos.

Además, se ha incorporado una enmienda del PRC que añade la petición de convocar de manera urgente la comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento del contrato y que se incorporen a ella los asesores técnicos que se consideren oportunos.

El diputado socialista y exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, ha defendido la moción explicando que no hay actualmente ninguna ambulancia de menos de cuatro años y 50.000 kilómetros como marcan los pliegos, además de que se tiene que cumplir un plan de mantenimiento y, por contra, los vehículos van "sin ruedas, sin frenos y con motores atados con alambres".

A su juicio, cuanto más tiempo gestiona el PP el servicio "va a peor", además de que "estamos pagando el doble por el mismo servicio".

Además, ha vuelto a pedir al Gobierno la internalización del servicio para evitar que "las decisiones se tomen desde Valladolid", donde está la base de la empresa, aunque no ha incluido esta solicitud en la moción porque la Consejería ya ha dejado claro que "antes muertos que internalizar".

Al respecto, el PP, que ha votado a favor porque coincide en que debe exigirse el cumplimiento de la normativa de seguridad y de los pliegos, ha respondido que los socialistas, "en 16 años que han gobernado" no lo han internalizado porque saben que "los resultados no son nada positivos" donde se ha hecho. No obstante, Pesquera ha dicho que "no les dio tiempo" por la necesidad de impulsar una nueva ley.

En la misma línea, Vox se ha mostrado contrario a internalizar, lo que considera "apropiación de bienes y servicios para degradar su funcionamiento e incrementar exponencialmente su coste". Además, la diputada Natividad Pérez ha lamentado que "ni unos ni otros han sido capaces de controlar el problema del transporte sanitario" y añadido que, aunque entiende que "de un día para otro no se pueden arreglar los desaguisados, sí tendríamos que estar viendo tendencias positivas" tras más de seis meses de gobierno del PP y "no lo estamos viendo".

Finalmente, desde el PRC Paula Fernández --que también ha llevado al Parlamento iniciativas en el mismo sentido-- ha exigido que se haga cumplir el pliego, ya que es "la mejor herramienta" que tiene el Ejecutivo.

CRIBADO NEONATAL

Precisamente, la regionalista ha presentado otra moción en materia sanitaria en el Pleno de este lunes que también se ha aprobado, y que consiste en aumentar la cartera de servicios del cribado neonatal en Cantabria de forma progresiva hasta llegar a 21 patologías metabólicas antes de finalizar el año 2026.

Entre ellas, apuesta por incluir de forma prioritaria el cribado de la acidemia metilmalonica con homocistinuria tipo CBLC por su prevalencia local en Cantabria, donde hay cuatro familias afectadas.

También insta a solicitar al Ministerio de Sanidad la inclusión de Cantabria de manera prioritaria en el mapa de centros para la aplicación de estas pruebas.

La iniciativa ha salido adelante con el voto de todos los grupos salvo el PSOE, que se ha abstenido, y ha contado con una enmienda del PP que incorpora la petición al Ministerio de aumentar el número de patologías del cribado también para garantizar el cumplimiento del objetivo y su financiación.