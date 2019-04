PP de Astillero pide al Comité de Derechos y Garantías la expulsión de Consuelo Castañeda

Publicado 05/04/2019 13:22:04 CET

ASTILLERO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP de Astillero ha solicitado al Comité Regional de Derechos y Garantías la expulsión del partido de la concejala "tránsfuga" Consuelo Castañeda, quien el pasado lunes aprobó junto al equipo de Gobierno del PRC las modificaciones presupuestarias que éste proponía y que rechaza la oposición.

De hecho, tanto el PP como el resto de la oposición habían acordado no asistir a la sesión plenaria que el alcalde regionalista, Francisco Ortiz, convocó un miércoles a las 11.00 horas siendo conocedor de que "el 80% de los concejales de la oposición, no liberados, se encuentran desempeñando sus funciones laborables habituales".

A pesar de ese acuerdo, la concejala del PP Consuelo Castañeda no sólo acudió al pleno sino que, según denuncia el grupo municipal, "legalizó" la sesión convocada por el regidor con "pretensiones clandestinas".

Ante esa situación, el grupo municipal del PP, de acuerdo con el candidato del partido a la Alcaldía del municipio, José Antonio García Gómez, ha solicitado al partido en Cantabria que se expulse a esta edil de la formación por "los graves hechos protagonizados" con los que "rompió la disciplina de voto y legalizó aquel pleno".

El portavoz del grupo municipal del PP, Fernando Arronte, ha remitido un escrito al Comité de Derechos y Garantías en el que, además de relatar lo acontecido, asegura que Castañeda ha realizado "manifestaciones contrarias al Partido Popular, a sus decisiones, al candidato a la alcaldía y a mi persona, entre otros".

Además, indica, "tenemos constancia de que ha acudido a mítines de otras formaciones políticas, porque ha sido objeto de fotografías que han sido difundidas por sistemas de mensajería y redes sociales, existiendo el rumor, además, de haber estado entregando folletos de otras formaciones y de, presuntamente, haberse ofrecido a acudir en la candidatura de otros partidos".

"Todas sus actitudes son intolerables", enfatiza Arronte, que por ello cree que esta edil ha cometido "una infracción muy grave", que tiene que ser sancionada con "la expulsión inmediata del partido y, dado que la infracción ha sido cometida por quien ostenta un cargo público en el Ayuntamiento de Astillero y que sus actuaciones pueden seguir perjudicando de forma muy seria al Partido Popular, solicito que sean aplicadas, de forma complementaria, medidas cautelares, procediéndose a la suspensión de militancia y funciones de Consuelo Castañeda".

Para el portavoz municipal del PP, "esta persona no sólo no representa los valores que llevamos defendiendo más de 20 años en el Partido Popular, sino que ha actuado de forma contraria a ellos y ha traicionado, no sólo a su Grupo Municipal, sino, además, a todos los vecinos que la eligieron para ser concejal con unas siglas a las que ha perjudicado claramente, tanto con sus actuaciones, como con sus comentarios fuera de tono".