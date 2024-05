El PP de Cantabria destaca la subida en Cataluña pero advierte que el Gobierno "lo decidirá el independentismo"

SANTANDER, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Cantabria y de la comunidad autónoma, María José Sáenz de Buruaga, se ha felicitado este lunes porque su partido, de la mano de Alejandro Fernández, es la formación que más crecido en las elecciones catalanas celebradas este domingo y "vuelve para quedarse", al tiempo que ha advertido que, pese a que el resultado "constata el fracaso del independentismo", serán estas formaciones las que decidan el Gobierno de la Generalitat.

A preguntas de la prensa, Buruaga ha felicitado al PP catalán y a Fernández por unos "magníficos resultados" que "han superado todas las expectativas" del PP, el partido "que más sube en las elecciones catalanas" y que logra la cuarta plaza en el Parlamento, al tiempo que se "distancia claramente de Vox".

"Hemos cumplido todos los objetivos que nos habíamos marcado y el partido consigue sus mejores resultados en 12 años en Cataluña, multiplicando por 5 los escaños y alcanzando casi 350.000 votos, 200.000 más", ha destacado la presidenta.

La lectura de estos datos es, para Buruaga, que "el Partido Popular vuelve a Cataluña para quedarse. El Partido Popular consolida su proyecto en Cataluña y, como ha dicho Alejandro Fernández, será la voz del constitucionalismo y de la convivencia".

Pero lo que es "aún más importante" de este resultado para la presidenta popular es que, en su opinión, "se constata el fracaso del independentismo". Un independentismo "cada vez más dividido", que "ha perdido apoyo y respaldo de los catalanes". "Eso es una buena noticia", ha remarcado.

Sin embargo, para Buruaga, "hay muchos peros en estas elecciones", porque frente a ese "fracaso", el independismo "concentra y sigue teniendo un enorme poder de decisión que le viene dando y le va a seguir dando Sánchez".

En este sentido, ha afirmado que las urnas han dejado "un escenario de gran incertidumbre en Cataluña", pero también "añaden inestabilidad a nivel nacional".

"Me preocupa la situación de gobernabilidad, porque, a pesar de la clara victoria de Salvador Illa, al que también felicito porque ha sido un excelente resultado, el PSOE es hoy más dependiente del independentismo de lo que lo era ayer, entre otras cosas porque el futuro de Sánchez depende hoy más que ayer del independentismo", ha considerado la presidenta popular.

Al respecto, se ha mostrado "convencida" de que el Gobierno de Cataluña "no lo va a decidir el PSC, lo decidirá el independentismo, y lo que me preocupa es que no dejará de hacer en ningún momento lo que ha venido haciendo desde el primer día, que es poner precio a ello en detrimento de la igualdad, de la solidaridad entre territorios y la igualdad entre ciudadanos".

Pese a estas consideraciones, Buruaga ha reconocido que "toca esperar; toca que quien ha ganado legítimamente las elecciones mueva ficha y los demás estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra".

La presidenta del PP cántabro ha realizado estas declaraciones a preguntas de la prensa tras inaugurar las jornadas de puertas abiertas del Hospital de Laredo.