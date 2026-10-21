PP cuestiona la igualdad de PSOE y PRC: "De las polémicas de Ábalos a las palabras de Revilla sobre la prostitución"

Archivo - El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se reúne con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos - GOBIERNO DE CANTABRIA/LARA REVILLA - Archivo

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general y portavoz del Partido Popular de Cantabria, Juan José Alonso, ha pedido al PRC y al PSOE que "revisen su propia trayectoria antes de utilizar la igualdad como arma contra el PP.

"De las polémicas de Ábalos -que colocaba a sus amantes en las empresas públicas- a la declaración de Revilla sobre la prostitución en los años 60. Socialistas y regionalistas tienen mucho que explicar antes de dar lecciones de igualdad", ha señalado el parlamentario 'popular' esta tarde en un comunicado, en el que ha respondido a los difundidos por ambos partidos para denunciar que con el relevo en la Consejería de Presidencia y Justicia el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga incumple la ley de paridad en la administración.

La presidenta de la comunidad y líder del PP ha anunciado por la mañana que la hasta ahora consejera, Isabel Urrutia, encabezará la lista regional al Congreso de los Diputados con motivo de las elecciones del 29 de noviembre, y será sustituida en el cargo por Juan Sáez Bereciartu.

De este modo, en el Consejo de Gobierno se sentarán dos mujeres y cuatro hombres, con lo que la presencia de ellas "no llega al 30 por ciento" y la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de Cantabria exige que ambos sexos estén representados en al menos un 40%.

Pero en opinión de Alonso, "hay que tener la cara muy dura para cuestionar el compromiso del PP con las mujeres cuando tenemos a la primera mujer al frente del Gobierno de Cantabria y del partido, a otra mujer como presidenta del Parlamento y secretaria general del PP (María José González Revuelta), a una consejera de Presidencia que da el paso de presentarse al Congreso y a una alcaldesa que encabeza la candidatura al Senado", ha afirmado, refiriéndose en este último caso a la regidora de Santander, Gema Igual.

Alonso ha destacado, además, que las mujeres que han ocupado la Consejería de Medio Rural en Cantabria pertenecen al PP, partido que también situó a a la primera mujer al frente de la Dirección General de Igualdad de la comunidad autónoma. "Mientras el PP demuestra con hechos que las mujeres pueden llegar a las máximas responsabilidades, el PSOE y el PRC pretenden darnos lecciones. Antes de hablar de igualdad, deberían mirarse al espejo y repasar su propia historia", ha señalado.

En este sentido, ha advertido a socialistas y regionalistas que "el PP no va a aceptar que quienes tienen mucho que explicar sobre su propia trayectoria se arroguen el monopolio del feminismo. La igualdad se demuestra con oportunidades, responsabilidad y mujeres ocupando puestos de decisión".

REVILLA NO CREÍA EN LAS MUJERES.

El coordinador general del PP ha señalado a los regionalistas que, durante los 19 primeros años de Miguel Ángel Revilla al frente del Gobierno de Cantabria, "no incorporó a ninguna mujer" a las consejerías designadas por su partido, "porque no creía en ellas", ha apostillado.

"Y la primera que puso fue por una carambola del destino", en referencia Paula Fernández, que ocupó Presidencia y Justicia cuando falleció Rafael de la Sierra.

Además, ha dicho a los regionalistas que fue precisamente su secretario general quien reconoció en un programa de televisión que su primera relación sexual fue con una prostituta.

"No se puede utilizar la igualdad como una vara de medir que solo se aplica al adversario. Si vamos a hablar de feminismo, hablemos de todo: de los hechos y de las declaraciones", ha señalado.

CUANDO ÁBALOS COLOCABA A SUS AMANTES EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Alonso también ha exigido coherencia al PSOE de Pedro Casares ante las "polémicas" relacionadas con el exministro José Luis Ábalos, que también fue secretario de Organización del partido.

"El PSOE no puede presumir de feminismo cuando su secretario de Organización y ministro de Fomento colocaba a sus amantes en las empresas públicas del Gobierno de España".

Por último, Alonso ha subrayado que "nunca Cantabria ha tenido tantas mujeres en puestos relevantes como ahora con la presidenta Buruaga". Por eso ha concluido manifestando que, "lecciones de igualdad al PP, ninguna".