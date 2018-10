PP dice que se ha "paralizado" la sede de Enaire y PSOE asegura que "sigue adelante"

Publicado 26/07/2018 13:40:59 CET

El Pleno, con los votos de PP, PRC y David González, pide que el AVE llegue hasta Santander

SANTANDER, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento de Santander ha dicho este jueves en el Pleno que el proyecto para crear en las naves de Gamazo la sede para la colección de arte de la Fundación Enaire, dependiente del Ministerio de Fomento, se ha "paralizado" mientras que el grupo municipal del PSOE ha asegurado que "sigue adelante".

PP y PSOE han dado versiones muy dispares sobre la situación en que se encuentra ese proyecto en el debate de una moción de los 'populares', con la que se ha pedido cumplir con la programación de plazos e inversiones comprometidas para implantar la nueva sede cultural de la Fundación Enaire en Gamazo, petición impulsada tras conocerse que Fomento estaría pensando en revisar el proyecto.

La iniciativa se ha aprobado con los votos a favor de PP, PSOE, PRC y el edil no adscrito David González, en contra del también no adscrito Antonio Mantecón y las abstenciones de la portavoz de Ganemos, Tatiana Yáñez, el concejal de IU, Miguel Saro y la edil no adscrita Cora Vielva.

Durante el debate, la alcaldesa, Gema Igual, ha indicado que, tras el registro de la iniciativa del PP, recibió poco después una llamada del secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y que éste le dijo que el proyecto de la Fundación Enaire "se paraliza todo hasta que no hablemos".

Así lo ha dicho hoy a pesar de que el pasado lunes, a preguntas de la prensa sobre la situación del proyecto, detalló que había mantenido esa conversación telefónica pero aseguró que ella y Saura solo habían hablado de reunirse, en ningún caso de la paralización del proyecto.

Además, en esa llamada, según ha detallado en su intervención el concejal de Infraestructuras y portavoz del equipo de Gobierno (PP), César Díaz, Saura también dijo a Igual que "el Ayuntamiento tenía que colaborar económicamente en el proyecto", algo que no estaba previsto hasta ahora.

PSOE DICE QUE "NO SE HA PARALIZADO NADA"

Frente la situación descrita por el PP, el portavoz socialista, Pedro Casares, ha acusado a los 'populares' de estar "mintiendo" porque "el Ministerio no ha paralizado nada de nada" y el proyecto "sigue adelante" en los mismo términos comprometidos por el anterior titular del departamento y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna.

Casares ha enfatizado que desde el departamento de José Luis Ábalos solo se quiere una "colaboración activa" del Ayuntamiento en el proyecto cultural asociado a esta sede y, por ello, antes del debate, ha presentado una enmienda transaccional para incluir en la moción el compromiso del Consistorio a esa colaboración pero que el PP ha rechazado.

Según el socialista, el proyecto continúa según lo previsto y, en estos momentos, la Fundación Enaire está a la espera de recibir el proyecto definitivo para la rehabilitación de las naves de Gamazo, que elaboran los arquitectos Eduardo Fernández-Abascal & Floren Muruzábal y que podría estar ya este mismo mes.

"Una vez esté ese proyecto definitivo, se van a licitar las obras por la cantidad comprometida de dos millones de euros", ha enfatizado Casares, que ha dicho a los 'populares' que el compromiso de crear la sede de la colección de arte de la Fundación Enaire "se va a cumplir y lo saben" y, por ello, les ha reclamado "responsabilidad".

Ante estos anuncios del socialista en el Pleno, Igual no los ha puesto en duda pero ha reclamado que, por respeto al Ayuntamiento y los santanderinos, espera que le sean trasladados por "una voz autorizada", bien sea el ministro, el secretario de Estado o alguien de su equipo.

También ha indicado que, como Saura a ella le ha dicho que el proyecto se ha "paralizado", ha pedido una reunión urgente para abordar el asunto, pero aún no ha recibido respuesta a su petición, al igual que tampoco a las "numerosas" llamadas realizadas para hablar con Ábalos.

Por su parte, César Díaz ha explicado que la moción se ha presentado para reclamar que el proyecto continúe con los mismos plazos y compromisos acordados hasta ahora y entre los que no se incluía colaboración económica por parte del Consistorio.

Los regionalistas han apoyado la moción porque, aunque no están de acuerdo con la política cultural del PP, ven la llegada de este proyecto a la capital, mientras que Saro ha considerado que los 'populares' han llevado al Pleno esta iniciativa solo "para levantar revuelo y realzar a De la Serna ahora que parece que su nombre se va a apagando".

PLENO PIDE EL AVE HASTA SANTANDER

Por otro lado, el Pleno ha reclamado, con los votos de PP, PRC y David González, que el AVE llegue hasta Santander y no sólo hasta Reinosa y que el Gobierno de Cantabria defienda, al menos, que se cumpla el proyecto en tramitación para que haya alta velocidad a Reinosa.

Aunque la moción original del PP pedía instar al Parlamento a revocar el polémico acuerdo, apoyado por el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, para pedir que se parase el proyecto de AVE entre Palencia y Reinosa y se hiciese un tren de altas prestaciones, los regionalistas han planteado una transaccional, aceptada por los 'populares', para añadir a esa petición que el Gobierno reivindique que el AVE llegue a Santander.

Tanto 'populares' como regionalistas han recibido las críticas del resto por esta iniciativa con la que, ha dicho, "se enmiendan a sí mismos" ya que el PP en 2015 apoyó el tren de altas prestaciones en vez del AVE, como propuso la entonces ministra Ana Pastor, y después llegó De la Serna "y resucitó el AVE", y el PRC con Revilla al frente "cambia de discurso en función de quién esté en el Gobierno" y ha dado a su apoyo en estos años tanto al AVE como al tren de altas prestaciones.

Casares ha indicado que el PSOE, que se ha abstenido en la votación, "no va a renunciar a la llegada del AVE a Santander pero quiere un proyecto global que incluya la mejora de otras infraestructuras como la línea con Bilbao o las cercanías" y ha considerado "una mala broma" que PP y PRC sean quienes promuevan de nuevo el debate sobre la alta velocidad a Cantabria.

Por su parte, Saro (IU) ha criticado también que PP y PRC abran de nuevo "un debate estéril, que aburre y cansa a todos los cántabros" y con el que cree que los 'populares' solo quieren "rendir lealtad y realzar a su líder, el exministro de Fomento" mientras que los regionalistas lo hacen para "salvar la cama" tras lo aprobado, con su voto, en el Parlamento a pesar de que "Revilla cambió de discurso tres minutos después, diciendo que no había leído bien y pidiendo el AVE hasta Santander".

Mientras que Mantecón ha considerado que el AVE a Cantabria es "una infraestructura necesaria" para la comunidad, en la que cree que hay otras actuaciones en la materia más necesarias en la red de cercanías y a las que se podrían destinar los 400 millones estimados para la llegada de la alta velocidad a Reinosa "solo para ahorrar 15 minutos en el trayecto a Madrid".

VPO DE TABACALERA Y FIESTAS LOCALES PARA 2019

En el Pleno de este jueves, correspondiente al mes de julio, también se ha dado luz verde al estudio de detalle para la construcción de las 70 viviendas de protección oficial (VPO) de Tabacalera en la calle Alta que ha salido adelante con los votos de PP, PSOE, PRC, IU y González y las abstenciones de Ganemos, Mantecón y Vielva.

Además, en la sesión se ha aprobado también que el próximo año sean fiestas locales el lunes 10 de junio (Virgen del Mar) y el viernes 30 de agosto (Santos Mártires).

También ha salido adelante, y por unanimidad, una moción de Mantecón, enmendada por el PP, para que, si MARE define una solución para implementar en la región el quinto contenedor (materia orgánica), Santander inicie las gestiones para poner en marcha una experiencia piloto en alguna zona o barrio, así como estudiar su instalación mercados u otros productores de bioresiduos.