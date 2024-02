El PP pedirá al Parlamento exigir al Gobierno que cumpla sus compromisos y no "ningunee" a Cantabria

Lamenta que las inversiones no avanzan porque Sánchez "solo tiene ojos para Cataluña y País Vasco" y "compra votos con nuestro dinero"



SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP llevará al Pleno del Parlamento de Cantabria el próximo lunes una iniciativa para exigir desde la Cámara al Gobierno central que "no trate a los cántabros como ciudadanos de segunda" y cumpla sus compromisos con la comunidad, ya que los 'populares' consideran que ésta "sale muy mal parada" con los acuerdos que el presidente Pedro Sánchez tiene con partidos "minoritarios" para mantenerse en el poder.

"Pedro Sánchez solo tiene ojos para Cataluña y País Vasco", mientras que a los demás "no nos atiende", ha denunciado este viernes el diputado regional y senador autonómico, Iñigo Fernández, que ha destacado el presidente y sus ministros "no reciben a los miembros del Gobierno de Cantabria".

El popular ha ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer la iniciativa parlamentaria, presentada debido al "ritmo de inejecución" de las obras comprometidas por el Estado con Cantabria, ante el que quiere que la Cámara "no permanezca callada" y pida a Sánchez que no "ningunee" a la comunidad.

"No le estamos pidiendo nada raro". "No le estamos pidiendo leyes de amnistía para que los gobernantes de Cantabria puedan incumplir la ley", "solo le estamos pidiendo la atención que la sociedad de Cantabria merece por parte del gobierno de España", ha insistido.

A juicio del diputado, "no hay derecho" a lo que está pasando porque "se están comprando los votos de determinados partidos" con "nuestro dinero". "No vamos a permitir que las Cercanías ferroviarias de Cantabria se dejen caer en pedazos para que con nuestro dinero se financie la renovación completa de las Cercanías de Barcelona".

Y es que, precisamente, la mejora de la red de Cercanías es la actuación que Fernández ha destacado como la más importante de las pendientes, aunque también ha enumerado otras como las obras del nudo de autovías de Torrelavega que "no acaban de terminar", las del tercer carril entre Polanco y Bezana que "no acaban de empezar", la autovía entre Burgos y Bilbao, el tercer carril hacia Vizcaya del que "no se ha hecho ni un solo trámite" nuevo, la conexión con la red de alta velocidad que "no avanza" o el futuro tren entre Santander y Bilbao del que "no hemos vuelto a saber nada" dos años después de presentarse el proyecto.

Todo ello mientras se acometen inversiones "millonarias" en otras comunidades, ha dicho el popular, que ha lamentado que "jamás hemos asistido a un fraude electoral y a una malversación de fondos públicos como ésta", si no desde el punto de vista jurídico "al menos desde el moral".

Al hilo, se ha preguntado "cuál es el papel que juega el socialismo de Cantabria" ante esta "marginación, abandono y atropello", ya que cree que su líder, Pablo Zuloaga, "ha vendido a los cántabros para servir a Sánchez".

TECHO DE GASTO

También ha respondido a sus críticas después de que los populares votaran en contra del techo de gasto, y ha justificado que lo hicieron porque no quieren que "se siga inflando el gasto público a costa del endeudamiento salvaje del país", para con ese dinero "comprar votos" para que Sánchez siga en el poder.

Y es que, para Fernández, el presidente "solo tiene ojos para sí mismo", aunque ha confiado en que no seguirá en el poder "por mucho tiempo, a juzgar por la situación política que vive el país". "Ha superado todos los límites, todas las líneas rojas, y esto no puede aguantar mucho más", ha sentenciado.