El PP pide al Gobierno que desbloquee el dinero de los municipios en el fondo de mejora de los MUP

El PP pide que el Gobierno desbloquee de forma inmediata el dinero de los municipios en el Fondo de Mejoras de Montes de Utilidad Pública

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido que el Gobierno PRC-PSOE desbloquee "de forma inmediata" el dinero de los municipios en el Fondo de Mejoras de Montes de Utilidad Pública (MUP).

El Partido Popular ha criticado que, un año después de que entrara en vigor el decreto por el que se regula el Fondo de Mejoras, los Planes Particulares de Mejoras y la Comisión Regional de Montes de Cantabria, siguen bloqueadas las cantidades económicas que deben destinarse a promover actuaciones de mejora y conservación de los montes.

Para el diputado regional del PP, Roberto Media, "resulta lamentable la desidia y negligencia" del Gobierno de Cantabria que, con su actitud, está ocasionando "un importante perjuicio" a las entidades locales que "no pueden disponer de esos recursos ni, en consecuencia, invertirlos en iniciativas para el mantenimiento de los montes".

Por este motivo, el parlamentario popular ha presentado una proposición no de ley con el fin de que el Parlamento de Cantabria inste al Ejecutivo regional a desbloquear de forma inmediata esas cantidades que mantiene retenidas. Asimismo, solicita que, a tal efecto, la Comisión Regional de Montes se reúna con inmediatez para el obligado ejercicio de sus competencias.

"No es de recibo que el Gobierno retenga un dinero que no es suyo. Las entidades locales necesitan de inversiones y durante varios años tienen un dinero que es suyo, pero que no pueden utilizar. ¿Con qué presupuesto quiere el consejero que se mantengan nuestros montes y nuestras zonas rurales? Esas pequeñas actuaciones no las realizan las grandes constructoras, sino pequeñas empresas y autónomos cántabros que hoy no pueden trabajar en todo ese tipo de obras", ha subrayado Media.

El diputado del PP ha explicado que la normativa establece que los titulares de los Montes de Utilidad Pública, ayuntamientos y juntas vecinales deben destinar una cuantía a la conservación y mejora de los montes de un 15% del valor de sus aprovechamientos forestales.

"Es decir, cada vez que se licita un aprovechamiento, el 15% de lo que se recauda se ingresa en el Fondo de Mejoras para su posterior inversión en el monte del que se ha obtenido el rendimiento, previa autorización de la Consejería de Guillermo Blanco. Ya son demasiados los millones de euros que el Gobierno de Cantabria retiene sin justificación a nuestras entidades locales menores y durante demasiado tiempo", ha añadido.

En su opinión, además de los perjuicios que está ocasionando la retención de esas cantidades obtenidas por los aprovechamientos, el Gobierno regional "está dejando de cumplir la normativa, al entorpecer que se inviertan en mejoras que, además, suponen un impulso a la actividad económica en las zonas rurales".

Media ha concluido instando al Ejecutivo a "cumplir con la norma que aprobó hace un año" y ha advertido al Gobierno que "ya no le quedan excusas a las que agarrase para tratar de justificar el bloqueo de las cantidades". "Nos han dicho demasiadas veces que lo iban a solucionar, pero la realidad es que esas cantidades siguen bloqueadas y los propietarios de esos montes no ven una solución cercana a esta situación que no debe prolongarse ni un día más", ha finalizado.