PP y PRC aprueban dar al Gobierno hasta junio de 2025 para presentar el proyecto de ley de vivienda

El PSOE ha registrado su proyecto de ley y se ha abstenido, mientras que Vox ha votado en contra

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

PP y PRC han aprobado con sus votos en el Pleno del Parlamento de Cantabria dar al Gobierno regional hasta finales del primer periodo de sesiones parlamentarias de 2025, es decir, hasta junio del próximo año, para llevar a la Cámara el proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria, mientras que el PSOE se ha abstenido y Vox ha votado en contra.

Los regionalistas habían presentado una proposición no de ley para instar al Gobierno de Cantabria a presentar el proyecto de ley ante el Parlamento antes de finales de 2024, pero han aceptado una enmienda de los 'populares' extendiendo el plazo por seis meses más.

Para el diputado del PRC, Javier López Estrada, ha considerado que el "retraso del inicio de tramitación de seis meses no es trascendente teniendo en cuenta la verdadera trascendencia de esta ley".

En su defensa de la iniciativa, el regionalista ha señalado que regular el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes, es una "urgencia social" y ha emplazado a desarrollar una ley con "medidas específicas y valientes" para incentivar la construcción de viviendas en alquiler asequible, dirigidas a jóvenes y colectivos vulnerables, al tiempo que se protege la propiedad privada y se mejora la seguridad jurídica en el mercado de alquiler.

Desde el PP, el diputado Rafael de la Gándara ha asegurado que el Gobierno de Cantabria va a llevar al Parlamento una ley de vivienda "con espíritu de permanencia, de concordia y de consenso" y que "va a ser un instrumento jurídico no para prohibir, sino para regular, y no para un intervencionismo bestial" de lo que ha acusado al Gobierno de España.

Y es que, ha dicho el 'popular', "lo que no vamos a permitir es seguir enfrentando como derechos excluyentes el derecho de propiedad y el derecho de vivienda, porque son totalmente compatibles, como dice nuestra Constitución". "Vamos a traer una buena ley que queremos que sea de consenso y participen todos", ha afirmado.

Frente a ello, los socialistas han reiterado en el pleno que han registrado en la Cámara su proyecto de ley de vivienda en el que trabajaron la pasada legislatura cuando estaban en el Gobierno regional. Un proyecto que, según ha señalado la diputada Ana Belén Álvarez, "tiene tres pilares: el fomento del alquiler como medio de acceso universal, la inversión y ampliación del parque público de vivienda y el impulso a la rehabilitación".

Mientras, Vox ha votado en contra porque, aunque la iniciativa final estaba enmendada por el PP, "desconfían" de los regionalistas en materia de vivienda y propiedad privada, y además el parlamentario Armando Álvarez ha considerado que esta iniciativa no da ninguna solución al problema de la vivienda que ha achacado a "las políticas urbanísticas del bipartidismo y que nos ha llevado a una situación tristísima, lamentable y desastrosa".

MEJORA CONDICIONES Y SALARIOS DE SANITARIOS

Por otro lado, en la sesión, PP y Vox han aprobado una proposición no de ley para abordar, con plazos efectivos, la subida salarial en el sector sanitario, acorde con su productividad; e implementar un programa específico de retención, atracción y retorno del talento, basado en incentivos económicos, condiciones laborales y carrera profesional.

Además, la iniciativa insta al Gobierno regional a realizar, con carácter de urgencia, las gestiones necesarias ante la Administración del Estado para aumentar el número de plazas MIR; o aumentar el rendimiento de la sanidad pública con todas las medidas posibles, incluida la colaboración público-privada.

La PNL planteada por Vox ha salido adelante con una enmienda del PP, pero no así con otra conjunta presentada por PRC y PSOE que la diputada Natividad Pérez no ha aceptado porque modificaba el contenido de la original.

ESTABILIZACIÓN Y TRASLADOS EN EL SCS

También en el ámbito del personal sanitario, el consejero de Salud, César Pascual, ha asegurado, en la sesión plenaria de la tarde e interpelado por los socialistas, que los procesos de estabilización y los concursos de traslados del Servicio Cántabro de Salud (SCS) estarán concluidos el 31 de diciembre.

Al respecto, ha señalado que "a pesar de las pegas que estamos teniendo --entre otras, ha mencionado el sistema informático que el anterior ejecutivo (PRC-PSOE) introdujo para la gestión de los procesos-- este Gobierno va a cumplir", ha afirmado.

Asimismo, preguntado por el PRC, Pascual ha lamentado que, a día de hoy, no se ha podido cubrir la plaza de pediatría en Potes porque "no hay pediatras disponibles en la lista de contratación", así como ha añadido que la plaza "no cumple" los requisitos para ser declarada de difícil cobertura como solicitan los regionalistas.

La diputada del PRC, Paula Fernández, le ha reprochado "no hacer los esfuerzos suficientes" para proveer la plaza y le ha instado a introducir incentivos que hagan que los pediatras que han acabado su formación en el Hospital Marqués de Valdecilla, "se queden en Cantabria".

Mientras, la titular de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, en contestación a una interpelación del PRC, ha subrayado que la tramitación de los expedientes de valoración de la dependencia en la región "ha mejorado sustancialmente", y ha indicado que entre las medidas que ha implementado su departamento para "agilizar" el proceso, está la aprobación de un programa temporal para la contratación de seis personas (dos técnicos y cuatro auxiliares), y la digitalización de todo el procedimiento.